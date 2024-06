Polémico retuit de Javier Milei: "Francos orina en la boca de Lousteau"

Y parafraseando -y cuestionando- a Milei, agregó: "Me llama la atención que alguien sea degenerado fiscal con los ricos pero conservador fiscal con los jubilados". Teniendo esto en cuenta, el mandatario se tomó unos minutos de su apretada agenda en el viejo continente y retuiteó el mensaje de un usuario de la red social X que dice "Francos ORINA en la boca de Martincito Lustó". Dicho posteo, además, estuvo acompañado por un breve fragmento de una entrevista al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde critica con dureza al senador radical en medio de una nota con Jony Viale. "Él tiene una disputa de egos entre economistas", aseguró el titular del Gabinete.

En el breve clip, Francos sostiene que Lousteau "no puede tolerar que un economista rupturista como Milei sea presidente de la república". "Yo quiero recordar la historia del señor Lousteau , porque el señor Lousteau fue el presidente del Banco Provincia antes que yo y fue un desastre su gestión. Y después de eso, yo recuperé el Banco Provincia durante la gestión de Scioli, gobernador, me fui con aplausos y él se fue por la puerta chica del Banco Provincia. Y el señor Lousteau fue el autor de la 125 con Cristina Fernández de Kirchner y él votó con el kirchnerismo, No me enojo, pero me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no?", sentenció Francos.