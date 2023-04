Polémicas elecciones de UDAP: la Junta avaló la lista opositora pero siguen los roces

La Junta Electoral de UDAP decidió acatar la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación y permitirá participar a la Lista Verde, que propone a Patricia Quiroga como secretaria general, disputándole el cargo a Luis Lucero, de la Lista Celeste, que va por su tercer mandato. No obstante, la entidad gremial se reservó la posibilidad de accionar judicialmente para investigar eventuales delitos como la falsificación de la firma de la referente de la lista opositora, Silvia Pelletier.

En las últimas horas, la Lista Verde repudió a la Junta Electoral por "no permitir una realización de un acto electoral normal". Los opositores a Lucero se quejaron de que "considerando que la Junta Electoral está trabajando desde el mes de enero resulta incomprensible que aún no publiquen los padrones por escuela" y exigen la "inmediata publicación de la padrones que le permita la afiliado conocer con antelación su lugar de votación". A la vez, consideran que "permitir la utilización de carnet de afiliado como medio de acreditar identidad favorece maniobras fraudulentas" y piden por elecciones "transparentes".

Sobre esto, el abogado de UDAP que asesora a la Junta Electoral, Daniel Persichela, dijo en declaraciones a Radio Sarmiento este martes que "el proceso tuvo un bache que fue todo el proceso de recursos que interpuso la Lista Verde con todo derecho. Nosotros y yo como abogado de la Junta, nos ajustamos a derecho. Podríamos no haber ido a las audiencias, ni contestar o postergar los trámites pero fuimos a las dos audiencias en Buenos Aires, hicimos todo lo que nos dijeron en los términos en que fueron pidiendo las cosas. La Asociación Nacional de Entidades Sindicales resuelve admitir la oficialación de la Lista Verde y notifica la Junta el viernes casi al mediodía. Nosotros lo más rápido que hemos podido, porque teníamos que analizar y decidir, le comunicamos el lunes por la mañana a la Lista Verde por teléfono que a 19 horas de ayer lunes les íbamos a notificar la decisión de la junta, cosa que ocurrió ayer".

Así, este lunes por la tarde se citó a los apoderados de ambas listas para comunicarles la resolución 6 que tiene tres puntos fundamentales: primero, se admite la oficialización de la Lista Verde que dispuso la oficina nacional; segundo, se confirma que las elecciones serán el 13 de abril; y, tercero, se instrumentan una serie de medidas para tratar de adecuar al proceso la participación de la Lista Verde.

Persichela disparó: "con esto de la lista verde ya se entra en un procedimiento de que 'todo vale', pero no hubo ninguna resistencia de la Junta Electoral. La Junta ha ejercido todo los derechos que tenía, pero ha hecho una reserva porque las firmas falsas existen, hay dos firmas falsas determinado así por peritos". Y se quejó de que el organismo nacional no haya ordenado un peritaje y de que en la resolución "no dice un renglón sobre las firmas falsas".