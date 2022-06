Piden sanciones más duras para los que usan el celular mientras conducen

"Tenemos que mejorar y no solo debemos apuntar a los controles sino también a revisar un montón de situaciones que hacen al tránsito y que no sigamos arrastrando números en rojo. Empezar a dividir lo que son las faltas leves que no atentan contra la vida de las personas, de aquellas otras faltas en las que sí, y estamos hablando de situaciones muy dolorosas y que hay numerosos accidentes con consecuencias fatales que tienen que ver con el uso del celular", lanzó este martes el subsecretario de Seguridad Provincial, Abel Hernández.