Para Victoria Villarruel, Massa busca instalar una "tiranía"

Villarruel insistió en la idea que había expresado en su acto el martes pasado: "Massa tiene un proyecto de tiranía y su tergiversación de palabras ha sido su estrategia y la del kirchnerismo. No me preocupa lo que diga o haga Massa ni que me tergiverse".

Villarruel también criticó la decisión del gobierno nacional, de no cambiar el feriado del 20 de noviembre: "Que se elijan las autoridades políticas más importantes un fin de semana largo muestra la banalización de la democracia que hace el kirchnerismo".