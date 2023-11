Victoria Villarruel quiere "revisar" la ley de aborto legal

Ese nuevo debate, reclamó la libertaria, debe darse “con datos científicos, y no ideologizados, como los que tiñeron la discusión en 2020”.

De todas formas, reconoció que “este es un tema que no tiene tanta urgencia considerando que la economía está totalmente desorbitada y vos no podes ni comerciar, ni vivir, no podés alquilar, y además no tenés seguridad".

Por eso, no planteó un término para rediscutir la ley, pero sí sostuvo su idea de relanzar el debate “porque en el tema del aborto la ley en la Argentina se termina estirando hasta el infinito y hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término", en un marco legal que autoriza el aborto hasta la semana 14 de gestación.

"Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede acceder al aborto. Entendamos que ese no era el espíritu de la ley", analizó.