Milei reveló por qué Cristina Kirchner renunció a su candidatura: "No tiene...

El argumento de las dos veces Presidenta giró en torno a no someter a su fuerza electoral, el Frente de todos, a una campaña en la que el discurso opositor gire en torno a su causa judicial.

Pero Javier Milei interpretó otra cosa.

“Es un falso renunciamiento. No es que ella renuncia a las candidaturas porque no quiere. En realidad, ella renuncia porque no puede. Hoy Cristina tiene una imagen negativa del 75%. por lo tanto, tiene un techo electoral muy bajo”, señaló el economista, tras recibir un doctorado honoris causa en el instituto universitario Eseade (Universidad de referencia en el desarrollo de líderes emprendedores).

"No es que renuncia por un desprendimiento. No renuncia a nada porque no tiene nada. Tiene un montón de votos, pero no tiene votos para ganar, y de hecho, cuando ganó el Frente de Todos en la última elección (presidencial) tuvo que ver con un engendro electoral que ahora lo estamos pagando, que es un desastre”, agregó.

Esta baja en la popularidad que la llevaría a la renuncia tiene, para Milei, su lado positivo: “Hay una parte muy positiva: esto quiere decir que Cristina Fernández de Kirchner no vuelve, entonces no se puede amenazar más con el cuco. Esto es muy positivo, porque de cara a la próxima elección, en lugar de estar viendo a ver quién es más antikirchnerista, vamos a poder discutir libremente ideas, y no que estés tratando de estigmatizar a otros acusándolo de funcional al kirchnerismo”, apuntó, aprovechando para golpear un poco también a la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio.

Sobre la condena a la Vicepresidenta, la consideró “una muy buena señal que se haya condenado a una persona cuando aún está en el poder. Eso habla muy bien del coraje de estos hombres que llevaron a cabo este juicio. Se han cargado a sus hombros la República y, de hecho, al fiscal Diego Luciani se conoció hoy que fue agredido por alguien muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, como Artemio López y su mujer”.