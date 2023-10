Más reuniones de transición: ahora le tocó a Deportes y hablaron de gastos

Del meeting no hay fotos y fue en la línea que viene planteando el gobernador electo, de no mostrar por adelantado con qué alfiles jugará en su gabinete. El único "destapado" es Gutiérrez, quien es secretario de Hacienda de Santa Lucía y viene tanteando los asuntos de gestión en la antesala al traspaso de Gobierno. En algunos circuitos deportivos suena el nombre del actual diputado orreguista Carlos Platero para manejar Deportes en el próximo gobierno provincial pero no hay nada confirmado y, de hecho, no estuvo presente en el encuentro de este lunes con Chica, dijeron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan.

image.png El actual diputado provincial orreguista Carlos Platero suena para hacerse cargo de Deportes desde diciembre pero no hay nada confirmado.

El funcionario uñaquista y candidato a diputado nacional calificó la reunión como "de mucho respeto, con mucho diálogo, muy agradable". Hasta justificó las dudas del orreguismo con organizar la Vuelta Ciclista a San Juan: "es entendible la situación, las tomas de decisiones que estamos en un momento de traspaso y se tienen que conocer en profundidad distintos aspectos, sobre todo la Vuelta a San Juan, que necesita muchos meses de organización, pero también se necesita información para la gente que va a tomar las decisiones", dijo. Y agregó: "se ha tomado la decisión de no generarse la Vuelta a San Juan, pero nosotros seguimos insistiendo en lo que ha crecido, lo que ha generado la Vuelta de San Juan, seguramente que después tendrán tiempo de evaluarla para las próximas gestiones. Estamos en un traspaso donde hay otras situaciones que tienen que ver con prioridades, y bueno, nos parece sumamente prudente".

Gutiérrez fue acompañado por un equipo de índole "administrativo", y Chica les mostró cifras. "Nosotros hemos mostrado todos los números y toda la información necesaria. Nosotros velamos por San Juan, por los sanjuaninos, por seguir creciendo, porque el deporte sigue siendo política y que nos puedan ayudar y dar la mayor información para hacer que puedan tener más rápido, digamos, la idoneidad dentro de lo que es el ejercicio público. Cada uno trae su planificación deportiva. Nosotros hemos mostrado todo lo que se genera en la Secretaría de Deportes, de todos los índoles, los gastos, lo que tiene que ver con presupuestos", indicó el uñaquista.

Para el Secretario de Deportes, el balance es positivo: "Ha sido una mañana donde nos han agradecido el nivel de información que hemos brindado". Y agregó: "ya lo dijo el gobernador, Sergio Uñac, nosotros vamos a hacer una transición, como ha sido la gestión, sumamente ordenada, pero aparte la respuesta de nosotros, la actitud de nosotros siempre con mucha responsabilidad".

Chica apuntó que los enviados de Orrego no le dieron pistas sobre cómo se encararán los eventos deportivos a futuro. "Seguramente que tienen prioridad, están buscando toda la información para la toma de decisiones, por eso digo la prudencia en las decisiones que tome el próximo gobierno. Tienen que pedir ellos, no nosotros. No tenemos información alguna, pero bueno, estaremos en las próximas semanas teniendo mayor información sobre todas las tomas de decisiones. Nosotros llegamos hasta el día de diciembre, la Vuelta a San Juan corresponde al próximo periodo".

Y concluyó: "hay que esperar tiempos todavía de traspaso. Tenemos un desafío sumamente importante, enfocado en terminar sumamente ordenada la gestión, pero también el desafío del próximo 22, que todos los argentinos y las argentinas tomamos una gran decisión, quienes conducen los hilos de nuestro país, quién nos brinda la mayor esperanza, buscando el país que nos merecemos, pero también los representantes que vamos a tener en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que son los senadores y los diputados, por eso también comenzamos en el día de hoy mucho más profundo nuestras caminatas, hemos hecho público conocimiento, situaciones personales y emotivas que hemos atravesado en lo personal en el transcurso de la semana, y hoy estamos volviendo nuevamente a generar cada una de las propuestas que tiene nuestro espacio a cada uno de los puntos de nuestra querida provincia", indicó, recordando la reciente pérdida de su padre, el diputado Juan José Chica, que enlutó la campaña oficialista.

Desde el 2 de julio, cuando se conoció que Orrego será gobernador de San Juan, se dieron algunos encuentros en el marco de la transición, como son el de Uñac y Orrego y el de los vices Roberto Gattoni y Fabián Martín, además de charlas con Hacienda y Medio Ambiente. El primer mandatario electo viene diciendo que no considera oportuno develar quiénes lo acompañarán en el gabinete, siendo Gutiérrez y su equipo económico las caras visibles en las conversaciones con el gobierno actual. Tras las elecciones presidenciales se espera que se intensifiquen los contactos y quizá se develen algunos nombres de la nueva gestión.