Marcelo Orrego dijo que la quita de subsidios al transporte equivale a $6.000 millones en San Juan

Luego de la decisión de Javier Milei de emilinar los subsidios al transporte para el interior del país, Marcelo Orrego confirmó que el impacto para San Juan de esta medida es de $6.000 millones anuales que no llegarán para sostener el precio del boleto en la provincia. El gobernador habló de "tiempos difíciles" y les mandó un mensaje a los sanjuaninos y sanjuaninas: "Si estamos unidos no hay obstáculos que no podamos superar", resaltó.