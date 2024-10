Legisladores descartaron la ampliación de la denuncia de Vallejos contra Lima

El excandidato a gobernador y referente de la agrupación Evolución Liberal, Sergio Vallejos, presentó el lunes una ampliación a su pedido de juicio político contra tres miembros de la Corte de Justicia de San Juan, apuntando directamente contra el cortista Marcelo Lima por presunta incompatibilidad de funciones. Sin embargo, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de San Juan rechazó la solicitud. El argumento: no aporta elementos complementarios a la denuncia original.

El reclamo de Vallejos se centraba en la acusación de que Marcelo Lima, además de su cargo como cortista, mantiene la titularidad del registro notarial número 22, lo que, según el denunciante, constituye un grave acto de incompatibilidad. “Detectamos que no cedió o renunció a la titularidad de ese registro cuando asumió como cortista, lo cual es una clara violación a las normas”, sostuvo Vallejos en declaraciones a Radio Sarmiento.

"El problema es que el señor ahora, ostenta el cargo de cortista, es perpetuo, es de por vida. Entonces, no debería seguir reteniendo el título. Es muy grave esto porque la ley es clara y él no puede alegar que no lo entendió porque él es un ministro de la Corte, de la máxima Autoridad en el Poder Judicial de la provincia de San Juan", aseveró.

La denuncia inicial de Vallejos, presentada a principios de octubre, hacía referencia a la expropiación de la exbodega La Superiora y las elecciones de 2023. Sin embargo, la Comisión Investigadora -integrada por los orreguistas Carlos Jaime y Marcela Quiroga, los peronistas Pedro Albagli y Sonia Ferreyra, y el libertario Fernando Patinella- decidió que la nueva acusación no complementaba el caso original y, por tanto, no ameritaba ser integrada al proceso ya en curso.

El plazo para que la Comisión emita una resolución sobre el pedido de juicio político original expira la última semana de noviembre, conforme a los 40 días establecidos por la Constitución para este tipo de procedimientos. Mientras tanto, Vallejos continúa su campaña para destituir a los miembros de la Corte.