Las explosivas declaraciones de un dirigente liberal de San Juan por la banca que perdieron en el Senado

El excandidato a intendente de la Capital por el lema Desarrollo y Unidad, Gonzalo Medina, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El dirigente del recientemente inaugurado Frente Liberal, disidente a la conducción del representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, lanzó una bomba. Explicitó una idea que ronda en la cabeza de un sector libertario desde noviembre del 2023.

El ahora dirigente del Frente Liberal -que comparte con Sergio Vallejos y Carlos Montiveros- pidió que se le preguntara "al exministro de Producción, Fernández, que le ofreció las 38 actas de escrutinio a Peluc para ratificar el triunfo con el segundo senador. Él no las recibió. Permitió que se anularan mil y pico de votos. Así ingresó Celeste Giménez por el justicialismo".

Al cierre de ese domingo, la lista libertaria estaba arriba en los números e ingresaban Bruno Olivera, Mariana Coria y Sergio Uñac. De hecho, Peluc dijo que “nuestros datos indican que nos impusimos en la categoría de senador”.

Sin embargo, la situación se dio vuelta a la semana. La Justicia Electoral presentó el escrutinio: Unión por la Patria obtuvo un total 155.690 sufragios a favor, en tanto que la lista de La Libertad Avanza alcanzó los 153.844 en total, es decir que la diferencia fue de 1.846 a favor de la boleta que encabezaba Uñac y la camporista Celeste Giménez. Por eso Medina dio a entender que hubo movimientos irregulares, aunque no afirmó que hubo una "venta".

El excandidato atacó duramente a Peluc. Lo definió como "un talibán que viene mutando de partido en partido desde hace 20 años. Hablo directamente porque no tengo nada que ocultar".

Sin embargo, el diputado nacional tuvo el respaldo público de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del Presidente estuvo en la provincia a principios de julio y apoyó a los elegidos de Peluc para el partido La Libertad Avanza. Junto con Martín Menem, bendijo al empresario Dino Minozzi y al joven Mahor Caparrós.

Medina interpretó que el apoyo de El Jefe a Peluc "es el compromiso formal que tomó el operador Carlos Kikuchi en el 2023 cuando no ganamos una sola gobernación y fue un resultado catastrófico. Karina vino a pagar una factura". Es más, aseguró que "esto en 60/90 días se revierte. Peluc cree que van a poder con el Frente Liberal. Vamos a discutir todo. Los principales traidores de La Libertad Avanza, están en La Libertad Avanza".

También hizo una autocrítica: "Éramos un cúmulo de ciudadanos independientes que participamos en política sin la madurez sobre este tipo de entretejidos. Con mi candor y buena fe, creí, hasta que nos hechos me demostraron que no. La decisión es seguir como Frente Liberal y que La Libertad Avanza nos abra la puerta. Esos que están en la avenida Libertad no son genuinos".