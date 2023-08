La sanjuanina de famoso apellido que es candidata en un distrito top de Buenos Aires

Tigre es conocida como una zona "paqueta" y, además, cuna de Sergio Massa. Justamente allí reside y hace política una sanjuanina de apellido reconocido en su terruño. Se trata de Sofía Bravo, hija del ex embajador Leopoldo y nieta del homónimo caudillo del Partido Bloquista. La bella cuyana heredó la pasión familiar y se dedica a la política en ese distrito top de provincia de Buenos Aires, donde ya es concejala y busca ir por un nuevo periodo, acompañando a su marido, el ex galán de telenovelas, Segundo Cernadas.

Sofía integra el bloque Juntos por Tigre y está volcada de lleno a la política, actividad que la marcó toda la vida a través de su abuelo y sus padres. También es un designio familiar, porque además de Adámoli, los tíos de la edil, Alejandro y, sobre todo, Juan Domingo, son de alto perfil. De hecho, este último ahora en San Juan es precandidato a senador en primer término en la lista de Patricia Bullrich dentro del frente orreguista.

image.png Sofía de niña, junto a su hermana melliza Catalina y su primita María Micaela, al amparo de sus abuelos, Leopoldo Bravo e Ivelise Falcioni.

Con Bullrich, Sofía también es cercana desde antes de esta campaña, porque Cernadas era el ahijado de bautismo y político de la dirigente. Pero, en esta oportunidad, la presidenta de PRO apoya en Tigre a Nicolás Massot, el competidor interno de su ahijado por la candidatura a intendente.

image.png Sofía en familia, junto a su papá Leopoldo Alfredo, quien murió siendo embajador de Argentina en Rusia. Por la carrera diplomática de su padre, ella vivió en Moscú varios años.

Abogada de profesión, Sofía siempre se mostró incondicional con Cernadas, con quien se conocen desde 2012 y se casaron en 2018, compartiendo ahora dos hijos. Él dejó su carrera actoral para volcarse a la política y ganó una concejalía en suelo tigrense en 2017. Tras ser un año concejal, él renunció a su banca para sumarse al equipo de gobierno en la provincia de Buenos Aires. En 2019 fue candidato de María Eugenia Vidal a intendente pero fue superado por el pejotista Julio Zamora (quien se enfrenta en internas a Malena Galmarini de Massa). Ahora ambos vuelven a competir en las PASO de este domingo para quedarse con la candidatura a la Intendencia.

Sofía junto a su marido tienen encumbrados espacios de poder en Tigre. Además de ediles, Cernadas preside el Concejo Deliberante y ella es vicepresidenta segunda. Los dos juegan en estas PASO alineados a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Entre varios de sus proyectos, Bravo encabezó junto a su marido la resistencia en Tigre a la instalación de la Alcaidía en el dique Luján, bajo el argumento que una cárcel afectaría el humedal ubicado en la zona. En mayo el Concejo aprobó la prohibición de esta obra, con votos de oficialismo y oposición.

En Twitter, la sanjuanina se define como "militante de la inclusión social y el desarrollo sostenible" y fue presentada por Cernadas en junio como parte de la lista a precandidata a concejal en segundo término, ocasión en la que su esposo se declaró estar "orgulloso de todos ustedes y confío en que vamos a ganar para transformar Tigre”.

image.png En su casamiento de 2018 con Cernadas, Sofía posa junto a su hermana Catalina y sus hermanos Polito y Nicolás.

Un amor de novela

“A Sofía la conocí en un bar, ambos estábamos tomando algo con amigos. Es tremendamente linda, pero más allá de eso, lo primero que me enganchó fue que me contó que estuvo viviendo seis años en Rusia porque su padre era embajador”, contó Cernadas al recordar cómo conoció a su gran amor. El galán, cuyo verdadero nombre es Pedro, venía de dejar su carrera actoral en novelas como Dulce Amor o Esa Mujer, cuando fue flechado por la sanjuanina. "Dije 'acá hay una conversación divertida, hay mucho'. Me pareció muy interesante (...). Supuse que saldríamos un tiempito y ella se aburriría de mí por viejo y yo de ella por chiquita. Todo fue muy lentamente. Al principio, fue un juego, y luego algo más serio. Tiene una alegría que no deja que te desenamores”, aseguró en diálogo con diario La Razón, aludiendo a que se llevan 15 años de diferencia.

image.png

Sofía y Segundo se casaron en San Juan con una fiesta con más de 300 invitados. Son padres de Isabel y Jacinta. Cernadas también tiene un hijo más grande, producto de su matrimonio con la actriz Gianella Neyra, quien suele visitar a la familia en Tigre con frecuencia.

En Tigre, el matrimonio vive en una casa espectacular en Dique Luján que incluso mostraron alguna vez por dentro en una revista nacional.