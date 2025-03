La Justicia no pudo acceder al contenido del celular de Sabag Montiel, quien intentó matar a Cristina Kirchner

El último intento para intentar acceder al contenido del celular de Fernando Sabag Montiel , el acusado de intentar asesinar a Cristina Kirchner , no tuvo resultados positivos. Después de dos días de prueba, los peritos tecnológicos que trabajaron en el estudio concluyeron que no se puede lograr el acceso.

“Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G perteneciente al imputado Fernando Sabag Montiel a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado”, señalaron los seis peritos que firmaron el informe final. Se trata de los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

El perito de Cristina Kirchner planteó analizar otras tecnologías para intentar acceder al celular, pero el resto de los expertos coincidieron en que desde 2022 se viene trabajando en el caso y que esa parte coincidió en este procedimiento.

Así, ya no se podrá saber si en el celular de Sabag Montiel había alguna información que pueda ser útil para la causa judicial. Este fue el último intento y así ya lo habían advertido los peritos antes del procedimiento: “implica elevados riesgos que podrían dejar inutilizado en forma permanente el dispositivo original”.

A pedido de la fiscal Gabriela Baigún varias veces se intentó peritar el celular del acusado, pero siempre la decisión se fue postergando por distintos motivos. Finalmente, a mediados de mes el trabajo se inició. Fue en dos jornadas, el 13 y 17 de marzo, y así quedó plasmado en el informe de más de 20 páginas al que accedió este medio.

Allí los expertos explicaron cada paso del proceso tecnológico y cómo cada uno de ellos impedía acceder al celular hasta que se agotaron todas las posibilidades.

El celular de Sabag Montiel tiene una historia particular. Cuando fue detenido la noche del 1 de septiembre de 2022 luego de intentar matar a Cristina Kirchner el móvil fue secuestrado. Primero la Policía Federal y después la Policía de Seguridad Aeroportuaria intentaron tener acceso, pero no pudieron hacerlo. Y el teléfono quedó reiniciado a cero. Lo único que se pudo extraer, y fue de la tarjeta de memoria, fueron una serie de fotos, entre ellas en las que Sabag Montiel y Brenda Uliarte, su ex pareja y también acusada en el caso, están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner.

Los peritos de esas fuerzas que hicieron el peritaje fueron denunciados por posibles irregularidades en su actuación. Pero el mes pasado fueron sobreseídos por la jueza federal María Servini. “Con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel“, sostuvo la magistrada que planteó como la hipótesis más fuerte que "el reseteo investigado hubiera respondido en últimas instancias al software no oficial instalado en el teléfono, algo que los peritos actuantes no tenían forma de saber por aquel entonces".

Luego hubo otro intento para abrirlo, pero la querella se negó porque existía la posibilidad que el celular quede inutilizado. Ya con la causa en juicio oral, la fiscal Baigún le solicitó un informe para saber si era factible acceder a su contenido. Los peritos contestaron que sí, pero con riesgos y la posibilidad de no poder acceder, lo que finalmente ocurrió.

Por el intento de homicidio de la ex presidenta están siendo juzgados Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 6 y la expectativa es que a mitad de año haya veredicto. La próxima audiencia del juicio será mañana y declararán los peritos de la Policía Federal y de la PSA que trabajaron sobre el celular de Sabag Montiel.