La fractura del bloquismo, la charla Bravo-Rueda y el plan disidente para abril

imagepng.webp Laura Adámoli, en el Partido Bloquista.

Según fuentes disidentes, hubo una charla entre Bravo y Rueda que trocó en una chicana. Aparentemente, el hijo de Don Leopoldo le dijo al funcionario: "Tu gestión terminó. Hay una nueva mayoría". A lo que el actual timonel bloquista, electo diputado provincial, respondió: "Ya veremos". Luego sucedió el homenaje por los cuarenta años de democracia en la casa histórica del difunto caudillo, ubicada por calle Mitre en el centro, que se transformó en un acto opositor. Bravo convocó, Adámoli encabezó y el joven Gómez difundió a través de las redes.

bloquismo2.jpg El homenaje a Don Leopoldo, un acto disidente.

Rueda había advertido sobre este tipo de movidas en Off the record, el streaming de Política de Tiempo, tras la decisión de Gómez -entonces presidente de la Juventud Bloquista- de llamar a votar por el libertario Milei pese al mandato orgánico de apoyo a la candidatura de Sergio Massa. "Yo sé por dónde ha venido, con quién se ha sentado, con quién hablado. No me puede engañar", expresó.

En ese momento, también habló de los dirigentes que "por tener un apellido se creen dueños del partido". Ambas declaraciones en referencia a Alejandro Bravo, que sostiene relaciones de cercanía con el ala de expulsados bloquistas que engrosan las filas de Juntos por el Cambio: Enrique Conti, César Aguilar y Anselmo Aballay; además de su hermano, el precandidato a senador nacional por Patricia Bullrich, Juan Domingo Bravo.

Las palabras de Gómez en la primera publicación en su cuenta de Instagram grafican con exactitud lo que piensan los detractores de Rueda. "Yo quiero que se termine el reino del peronismo. El bloquista no es de izquierda como algunos pintan y sepan que somos muchos los que piensan como yo", escribió el ajedrecista que fue desplazado de la Juventud por no tener la banca de sus correligionarios del Comité de Concepción, que le quitaron el puesto de delegado.

La tríada de Bravo, Adámoli y Gómez tiene la idea de un "bloquismo de centro derecha" porque el partido "nunca fue de izquierda, tuvo reivindicaciones sociales progresistas, pero en materia económica se mantuvo a la derecha", dijeron los voceros del sector. En pocas palabras, quieren terminar con la alianza que firmó Leopoldo Bravo (h) con el peronismo en el 2007 y tener la independencia para pactar con Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza.

bloquismo3.jpg El flyer de la convocatoria.

La embestida opositora generó una reacción inmediata: Rueda y la diputada nacional Graciela Caselles volvieron a unirse después de tiempos de tensión y rispideces entre sí. Nuevamente, juegan juntos. En la reunión de Comité central del miércoles de esta semana, en la que Adámoli renunció, se vio que la sociedad estaba fortalecida. De hecho, Caselles repudió públicamente el accionar de la viuda de "Polito". Consideró que la renuncia es parte de "un golpe institucional" y le pareció "inoportuna y fuera de lugar".

Por su parte, Rueda tiene el claro que la derrota despertó los intereses de sus contrarios. Puso de ejemplo a Gómez. "No sólo se lo contuvo desde lo partidario, sino que tiene un cargo en el Gobierno de San Juan", contó el líder bloquista. "Vos no te podés acordar que estás en desacuerdo cinco días antes de que se termine el gobierno", dijo. "Si tanto te molestaba el acuerdo con el peronismo, nunca hubieses asumido", espetó. Además, recordó que hubo una renovación del partido, que logró poner candidatos en las elecciones del 14 de mayo en los diecinueve departamentos de San Juan.

Sin embargo, los operadores del sector de Bravo dejaron trascender que eso sólo fue manera "de que no se le venga encima la interna" con la ley de lemas y de mantener el acuerdo con Sergio Uñac. Incluso hubo quejas. "Nosotros apoyamos a Darío Maratta en Capital, pero Rueda apareció con una encuesta en la que Caselles medía más y lo bajó", reprocharon.