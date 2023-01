La estrategia de Sergio Uñac para ampliar votos en departamentos complicados

Son cuatro departamentos donde Uñac quiere poner la lupa especialmente: Rawson, Sarmiento, Pocito y Calingasta. En esos lugares, el Frente de Todos ganó en el 2021, pero por una magra diferencia. Otrora, eran distritos donde el justicialismo marcaba una diferencia significativa. Ergo, el mandatario local le pidió a un grupo de dirigentes de confianza que retornen a los departamentos y se pongan manos a la obra para disputar la intendencia o, en su defecto, figuren en la boleta como diputados departamentales. En un momento, sonó sumar a 9 de Julio a ese grupo, pero no hubo quórum.

“La estrategia tiene una dimensión exclusivamente electoral, no significa que se quiten apoyos al resto de los competidores”, explicó un hombre de confianza de Uñac. La primera es que Mauricio Ibarra, Alberto Hensel, Fabián Aballay y Robert Garcés retornen a sus terruños. “La idea es que vuelvan a traccionar y buscar votos”, dijo. El primero es asesor del Gobernador y congresal ante del Partido Justicialista nacional. Los dos que le siguen son ministros de alto rango: Gobierno y Desarrollo Humano. Mientras que el último ocupa un puesto sensible en cualquier administración: la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Cada uno tiene credenciales de sobra que los respaldan. Ibarra sostuvo buena imagen después de ser electo dos veces intendente de Rawson y gobernar durante seis años (renunció para pelear la diputación nacional). Hensel es el hombre con mayor territorialidad del Gabinete y quizá del Gobierno, fue cuatro veces comunero de Sarmiento. Aballay, además de la cercanía a Uñac y que ya comandó Pocito, dijo en ocasiones anteriores que el municipalismo es “atrapante” y que fue una de las épocas más felices de su vida. En cuanto a Garcés, que también tuvo dos mandatos al frente de Calingasta, se sabe que, desde hace tiempo, está en su mente volver al Sillón Municipal. Lo confirmó en octubre.

Justamente, en cada uno de esos departamentos hubo complicaciones con los resultados electorales. En Rawson, el peronismo no pudo marcar su fuerza histórica. Ganó, sí. Pero por el 43,96% a 39,69%. Juntos por el Cambio respiró en la nunca de su contrincante. También hay que agregar la crisis institucional que atraviesa el municipio. Lo último: dos denuncias penales contra el intendente Rubén García. La particularidad: el Concejo Deliberante en pleno -ocho giojistas y cuatro del Pro- optó por el camino judicial. En Sarmiento la situación no es grave, pero las alarmas están encendidas porque, si bien la gestión de Mario Martín es calificada como correcta, quieren ampliar margen. Hensel puede arrimar nuevamente un caudal interesante.

Es un escenario similar a que se vive en Pocito, la "tierra prometida del Gobernador", donde supo ganar con casi 70% de los sufragios. El jefe comunal Armando Sánchez es cercano a Uñac y expresó que irá por otro mandato. Cursa el primero y tiene la chance de reelegir. En Casa de Gobierno ven con buenos ojos al ex ministro de Desarrollo Humano. Pero no logró la contundencia esperada en el 2021. Por eso apuntan a que el actual ministro de la misma cartera se calce los botines y entre a la cancha. De igual modo Garcés. En 9 de Julio, la idea era que volviera el diputado nacional Walberto Allende. No obstante, por estas horas, la decisión del legislador es negativa. Pese a que son conocidas las críticas que hace al peronismo departamental: "No se movieron mucho y eso que la gestión de Nuñez es desastrosa".

Por supuesto, cabe aclarar que durante las cavilaciones de Uñac sobre si presentarse nuevamente o no al mismo cargo, corrieron informaciones sobre otra estrategia. Un plan B del peronismo que tenía a Hensel, Aballay y al sanmartiniano Cristian Andino como posibles candidateables al Sillón de Sarmiento. Los dos primeros picaban en punta si el Gobernador daba un paso al costado. De hecho, este diario reflejó que son sus "lugartenientes". Esta opción está descartada. Uñac jugará. Sólo un eventual revés judicial reflotaría la alternativa. Pero el peronismo no está preocupado. A quien sea que se le pregunte dentro del uñaquismo, no duda en responder: "Qué va a decir la Justicia, si Uñac está debidamente habilitado".