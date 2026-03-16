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Guillermo Moreno en Paren las Rotativas: su candidato a presidente para el 2027, la relación con Uñac y Gioja y una anécdota imperdible con un intendente sanjuanino

El dirigente justicialista habló de su candidato presidencial para 2027, repasó su relación con los exgobernadores Uñac y Gioja y contó una divertida anécdota con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El dirigente justicialista Guillermo Moreno pasó por los estudios de Paren las Rotativas y dejó definiciones claras sobre el rumbo del peronismo, su candidato presidencial y su mirada sobre la política en San Juan. Con su estilo directo, Moreno repasó acuerdos incumplidos, valoró a referentes locales y no dejó pasar la oportunidad de contar una anécdota que arrancó sonrisas: un episodio con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, que involucró unos lentes olvidados.

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Consultado sobre su candidato a presidente de cara a las elecciones de 2027, Moreno no dudó: “Hoy, un candidato muy interesante es Miguel Pichetto. Tenemos que ir al balotaje y yo quiero los votos de Macri. Macri no es Milei, es un oligarca argentino”, dijo.

En la charla, Moreno también se refirió a José Luis Gioja: “Lo respeto, pero me falló en algún momento. La elección de 2019 no respetó un acuerdo que hicimos en 2016. Me tendría que haber llamado y decir que no podía cumplirlo”, recordó.

Sobre Sergio Uñac, el dirigente fue más cauteloso: “No tengo relación con Uñac, no lo conozco. Es un peronista nuevo; la doctrina siempre está actualizada. Vos te terminás de formar después de los 50 y pico de años. No hay que hablar de lo que no se sabe; a veces parece que los dirigentes tienen que opinar de todo y no es así”.

Entre definiciones políticas y críticas, Moreno compartió una anécdota personal que mostró otra faceta de su relación con la dirigencia local: “Al intendente Munisaga le tengo confianza. Una vez se olvidó los lentes y me devolvió los antiguos; desde entonces seguimos en contacto. Esas cosas muestran cómo se manejan las relaciones en política”, dijo entre risas.

Moreno también repasó el contexto económico y la situación del país: recordó la productividad de la Pampa Húmeda, cuestionó al gobierno nacional y aseguró que “si el peronismo iba unido le ganaba a Milei”. En cada definición, la charla combinó historia reciente del partido, análisis de la política local y nacional y detalles personales que revelan la forma en que los dirigentes manejan sus relaciones y alianzas.

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