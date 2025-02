En la Difunta Correa avanza la remodelación histórica con nuevos comercios, baños y la esperada red de agua potable

La remodelación histórica de la Difunta Correa en Caucete avanza fuerte en estos días con la construcción de la galería comercial que dará una impronta fresca al famoso y convocante paraje sanjuanino. Se está ejecutando un plan integral de mejoramiento que incluye nuevos baños e infraestructura no solo destinado a los turistas, ya que se está por dar un cambio clave para la comunidad de la zona en la provisión de agua potable. Además, se proyectan la ampliación de la escuela, una nueva comisaría y un centro de salud.

Las tareas son complejas: "Ya se está trabajando con esta galería que está removiendo todo lo que es el piso, que ahora queda muy añejo, con hormigones muy duros, muy pesados. Ya se ha removido eso y en este momento ya se están haciendo los hormigones de nuevo, colocando lo que son las platinas para luego posteriormente colocar columnas y todo lo que va a ser el techo con sus cielos rasos, sus luminares y demás", detalló.

Se trata de una remodelación integral que se encaró en el predio por parte de la gestión de Marcelo Orrego y que incluye la creación de nuevos baños y arreglos varios como la iglesia, el hotel y la galería del museo.

"La verdad que estoy muy contento por ese lado. Los comerciantes también, si bien es una época donde por ahí cuesta mucho, a veces la gente dice que le vamos a cerrar durante una semana, dos semanas, porque vamos trabajando así en comunicación con ellos. Entonces de los comerciantes tenemos que agradecer también la colaboración, la predisposición para que las obras en la Difunta Correa se hagan", dijo el funcionario.

También se comenzó con la remodelación de los tres núcleos de baños. "Ya hemos comenzado con el principal, que está para ubicarlo más o menos cuando ustedes llegan a la Difunta Correa, que está la playa de estacionamiento. Ese núcleo de baño que es el más concurrido, que era un poco el más añejo y el más deteriorado, ya se está trabajando con ese núcleo. A posteriori ya comenzaremos con las refacciones y como también la construcción a nuevo, de un núcleo más de baño que iría detrás de lo que es la escuela, prácticamente enfrente de lo que es el parador de camiones", sostuvo Camacho.

De acuerdo a los plazos oficiales, el sector comercial va a estar en condiciones de inauguración alrededor de mayo; y en esa fecha también los baños.

Por su parte, el parador de camiones ya está próximo a finalizar la obra. "Yo creo que en un mes más ya estaríamos en condiciones de poder inaugurarlo y dar un servicio más al camionero que tanto visita la Difunta Correa" dijo.

Una esperada agua potable, más escuela, comisaría y centro de salud

"Nuestro gobernador no solamente nos pidió el trabajo para lo que es el paraje de la Difunta Correa, sino también trabajar en conjunto con lo que es el pueblo y el barrio de Vallecito. Y todos sabemos que durante muchísimos años, por ahí muchos lugareños, llevamos 70, 80 años acá en el lugar y todavía no podemos contar con el agua potable. Ya se ha hecho la conexión domiciliaria de cada domicilio", remarcó Camacho.

Entre el barrio y el pueblo son más de 200 familias las que viven en el lugar y son beneficiarios de esta mejora. Según precisó el funcionaria, "el agua potable venía desde Caucete, con una cañería, iba a una pileta, una pileta muy vieja, muy añeja, que prácticamente está a cielo abierto. Entonces un poco perdía la condición de potabilidad. Y con el camión, tanto del municipio como de la fundación, se les iba repartiendo el agua a sus cisternas, a sus piletas, para que ellos puedan tener el agua potable. Durante muchos años han tenido este sistema", contó.

En este marco, en próximos 30 días, los vecinos de la zona "van a poder contar con el sistema, como lo cuenta Gran San Juan, donde ustedes abren el surtidor y pueden tener el agua en su domicilio y no tener que estar llevándole agua en camiones. Y que sabemos que entre una cosa y otra pierden su potabilidad. La gente del lugar es muy contenta".

De acuerdo a lo que informó, está faltando únicamente la electrificación para que las bombas en las estaciones de bombeo comiencen a funcionar, porque el agua ya está en la cañería.

Esto resolverá un problema histórico. "Durante años anteriores, se hizo la cañería madre en el paraje, y se hizo también esta estación de bombeo que falta electrificar. Pero no había conexiones domiciliarias, ni tampoco la parte eléctrica, porque ya no va a tener ahora esa cisterna, esa pileta que es vieja, se va a dejar de usar, y van a ir a cuatro tanques herméticos", precisó.

Camacho destacó que este abordaje es un plan integral en el cual también ya se ha licitado la ampliación de la escuela del lugar. Inclusive ya se adjudicó la obra a una empresa. "Yo creo que están en los últimos trámites administrativos para que ya comiencen a trabajar en la ampliación de la escuela".

Además, el funcionario reveló que si bien la coordinación del paraje depende del Ministerio de Turismo, se está haciendo un abordaje con todos los ministerios. Y ejemplificó con que le pidieron al Ministerio de Salud informes sobre qué requerimientos hay para poder construir un centro de salud".

Camacho adelantó que se va a crear un núcleo de servicios, con diversas instituciones. "La idea era también ahí mismo haber podido construir la comisaría, quizás al lado de la escuela y del centro de salud, pero nos encontramos con un inconveniente que es algo lógico. La comisaría de Vallecito necesita corrales, porque ellos trabajan mucho con el decomiso de animales en la ruta. Pero no puede haber corrales en el centro de salud o al lado de la escuela. Entonces se va a generar en otro sector del paraje cercano a la ruta para que la gente también, aquel turista que vaya pasando por el paraje y necesite algún tipo de información o dar un aviso de auxilio o lo que fuera, la comisaría va a estar prácticamente sobre la ruta del paraje y no adentro como funciona hoy en la actualidad, que está prácticamente escondida y donde mucha gente no sabe que existe eso", adelantó.