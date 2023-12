En la CGT San Juan dicen que plantearán "todas las defensas" y no descartan marchar a tribunales locales

Tras el DNU dictado por Javier Milei para la desregulación económica del país, el titular de la CGT local, Eduardo Cabello se declaró "con mucho dolor de saber que de un plumazo vienen a borrar un montón de cosas". El líder de la delegación de la central obrera en la provincial y referente de la UOCRA sanjuanina analizó el DNU del presidente Javier Milei y dijo que en San Juan, la CGT local no descarta una marcha a tribunales para expresar su descontento por el DNU y simbolizar la lucha desde lo legal que planean encarar. Cabello convocó a una reunión de delegados para este viernes.

"En su posición de libertarios pueden entender que está bien pero es para un sector y no para toda la gente. Entonces, hay que volver a capitular, ver, mirar el tema legal Ya se que se están fundando a nivel nacional. Y plantear, bueno, todas las defensas que tengamos que hacer. Porque la Constitución nos ampara, la ley nos ampara. Y bueno, no va a ser así porque ellos quieran", opinó el sindicalista.

La conducción nacional de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, decidió una masiva movilización hacia Tribunales para el miércoles próximo, en simultáneo con presentaciones judiciales y recursos de amparo contra el DNU del Gobierno de Javier Milei, y convocó para el día siguiente al Comité Central Confederal (CCC) para analizar "los pasos gremiales a seguir". "Por ahora no está previsto un paro, pero el Confederal analizará de forma acabada el inicio de un plan de lucha" ante los anuncios económicos, dijeron los sindicalistas.

La central obrera a nivel nacional deliberó durante varias horas para analizar los alcances del DNU anunciado por Milei, que establece entre múltiples aspectos una reforma laboral, y decidir posibles medidas de fuerza, pero finalmente anunció una marcha hacia Tribunales y que realizará presentaciones judiciales y recursos de amparo. Esa movilización se realizará desde las 12 hacia la Plaza Lavalle de Capital Federal a fin de presentar ante la Justicia "el pedido de inconstitucionalidad del DNU" y, al día siguiente, el Confederal sesionará para tratar "la continuidad del plan de lucha nacional" en rechazo de la medida.

Sobre cómo actuará la CGT local, en diálogo con Tiempo de San Juan, Cabello dijo que la movilización por el momento "solo se hará en Nación". No obstante aclaró que "hasta ahora no se determinó hacer lo mismo en las provincias, pero eso puede cambiar. Esperamos disposiciones nacionales". Esto, dijo, se podría traducir en hacer una marcha a los tribunales locales. Si no se realizan actividades en las provincias, Cabello dijo que es probable que viaje para participar de la movilización a Plaza Lavalle.

"Yo creo que ha largado una cuestión a lo suelto, a lo loco. Y bueno, de pronto no nos vamos a poner a encasillar a todo el mundo. Porque hay alguien que le puede servir o no. Pero las industrias, cuando las mate, van a matar el ámbito del trabajo también Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucha tranquilidad. Y hay que hacerlo con mucho tacto. Para que salga bueno la defensa que se tenga que hacer", opinó el sindicalista en diálogo con Canal 13 San Juan.

Con respecto a lo que más le preocupa del DNU, Cabello opinó que "en el ámbito de la construcción, nosotros más desregulados de los que estamos no vamos a estar, la única preocupación sería que la obra pública no salga y que nos quedemos sin trabajo, pero más desregulados no podemos estar. Lo que sí que hay otros sectores que nunca estuvieron de la misma manera. Y van a sufrir muchísimo".

A la vez, se quejó por el alcance amplísimo de la norma libertaria: "pero también hay un montón de cosas como la Ley de Tierras, la plata de los jubilados, hay un montón de cosas Yo creo que es todo preocupante. Y lo más preocupante que veo es que estén haciendo cosas de cara a la República, al Congreso. Me parece que eso es más peligroso Porque si piensan de esa manera, mañana pueden decir 'lo cerramos', y entonces va a haber un anarquismo total".