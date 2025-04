Empleados de Comercio cerró paritarias: ¿de cuánto es el mínimo?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresarias del sector —la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA)— acordaron un nuevo acuerdo paritario que establece una actualización salarial para los meses de abril, mayo y junio, en el marco de la negociación anual 2024/2025.

Tras cuatro horas de reunión este lunes en la sede del gremio que lidera Armando Cavalieri, las partes llegaron a un acuerdo y el acta está en proceso de firma digital, confirmaron fuentes allegadas a la negociación. “Aún no se firmó”, coincidieron desde CAC y CAME, pero eso será cuestión de horas. De hecho, desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) ya emitieron este martes un comunicado confirmando el cierre de la negociación. Y en ambas entidades empresarios confirmaron las cifras, más allá de remarcar que aún no está firmado el acuerdo.