El PRO quiere meter preso a quien haga un bloqueo como medida de fuerza

“Cuando una empresa no produce por culpa de un bloqueo sindical, no genera ingresos. Sin ingresos, no puede pagar los sueldos a sus empleados. Los bloqueos atentan contra el trabajo. Quienes los generan no defienden trabajadores, sino a sus propios privilegios”, señaló el PRO en un comunicado difundido en redes sociales.

De esta manera, la bancada macrista mete presión al Gobierno para que tome alguna medida tendiente a prohibir las medidas de acción directa gremial que implican cese de actividad en medios de transporte.

Este pronunciamiento del PRO se produce en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, y luego del anuncio del Gobierno en torno a la desregulación de los servicios de rampas que supone el fin del monopolio que ejercía la empresa Intercargo.