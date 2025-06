El principal alfil de Orrego en la Legislatura opinó sobre una eventual alianza con libertarios

En medio de las especulaciones sobre posibles alianzas de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, el jefe del bloque de Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados de San Juan, Juan de la Cruz Córdoba, se refirió públicamente al debate sobre una eventual confluencia con La Libertad Avanza. Lo hizo en una entrevista en Off the record, donde aseguró que aún no hay definiciones, pero dejó en claro que el oficialismo provincial tiene con qué ir solo.