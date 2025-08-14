jueves 14 de agosto 2025

Elecciones 2025

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá

El excandidato a gobernador, Cristian Jurado, encabezará la lista a diputados nacionales. Hubo unidad detrás de su figura.

Por Fernando Ortiz
image

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que San Juan renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) oficializó a sus candidatos en la provincia.

La lista estará encabezada por el dirigente del MST y excandidato a gobernador, Cristian Jurado, quien logró reunir el respaldo de todas las fuerzas que integran el frente. Lo acompañarán en los primeros lugares Gloria Cimino (Izquierda Socialista) y Lucas Casciaro (Partido Obrero). Como suplentes figuran Laura Fernández (MST), Mauricio Núñez (PTS) y Melina Barbieri (Izquierda Socialista).

En el acto de presentación, Jurado apuntó contra las demás fuerzas políticas: “El resto de las listas tienen vinculación empresarial con el Estado o son dueños y patrones de grandes empresas. Cuando hablan del beneficio a los sanjuaninos, en realidad se refieren a beneficiar a un grupo reducido de patrones”.

El candidato sostuvo que el FIT-U es “el único frente que va a dar batalla política” y que su objetivo es representar a los sectores trabajadores: “Vamos a defender a los trabajadores del CONICET, a las familias de la discapacidad. Queremos que el Frente de Izquierda sea una herramienta de pelea para los docentes, médicos y jubilados”.

