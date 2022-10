El CEO de Toyota pidió un "bono o un aumento de sueldo" para los trabajadores

Entre los mil empresarios de ese auditorio del Sheraton Mar del Plata circuló Francisco Cabrera, el primer ministro de Producción de Mauricio Macri, quien en los pasillos también sinceró integrar el grupo de economistas que asesoran al ex Presidente. El ex titular de una de las AFJP más cotizadas durante los 90 fue criticado por industriales durante la gestión de Cambiemos, porque lo acusaban de haberles propuesto cerrar la fábrica y dedicarse a la importación.

Tras ese intenso debate entre De Mendiguren y Sica, en una entrevista Herrero habló sobre la producción, el rol del empresariado y la distribución de la torta de ingresos. Todo en la previa a la jornada del viernes, en la que está invitado a disertar Alberto Fernández, y participarán el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los gobernadores de Chaco, Mendoza, Santa Fe y Jujuy, además del intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

- En referencia al lema de este coloquio que usted preside: “Ceder para crecer” ¿Quién tiene que ceder y para que crezca quién? ¿Cuál buscan que sea el mensaje que quede de este evento?

- Todos tenemos que ceder. Pero entendiendo que no es capitular, sino entender con empatía lo que quiere la persona que está del otro lado y buscar un punto mejor para las dos partes. Me quedo con el diálogo, con lo positivo de haber tenido un diálogo de cuál es el país que queremos tener hacia adelante. No hay una solución única para Argentina porque es muy distinta la que necesita el sector textil del automotriz. La solución que tiene el país hoy es crecer para incluir. No tiene otra.

- Hay quienes plantearon entre las exposiciones que el modelo de que los trabajadores cedan ya no sirve, que son los empresarios que tienen que ceder.

- Yo creo que sí, y por eso desde IDEA aceptamos este título que sabíamos que iba a ser totalmente desafiante. Uno tiene que aceptar que así como los empresarios tuvieron un rol muy importante durante la pandemia, hoy nuevamente es nuestra responsabilidad el poner sobre la mesa el debate y ceder lo que sea necesario. Parte de ceder es empezar a poner a la Argentina por delante de nuestras empresas.

- La industria automotriz se pone como ejemplo porque es punta de lanza de la industria ¿Cuáles son las perspectivas ante la escasez de dólares?

- Es una industria que hoy está casi equilibrada producto del diálogo y consenso que venimos teniendo en estos últimos años. La ventaja es que hoy venimos trabajando a capacidad plena. Si miramos terminal por terminal, todos están en su proyecto. En el caso de Toyota, de ir a un tercer turno y seguir creciendo en producción. Creo que hay un buen futuro para adelante, más porque está polarizado el sector: en Latinoamérica sólo fabrican autos México, Brasil y Argentina.

- En particular Toyota tenía un nivel de producción de camionetas récord de una cada seis minutos ¿Lo mantienen?

- Hoy estamos fabricando una Toyota Hilux cada 86 segundos. Afortunadamente la demanda de autos en todo Latinoamérica es muy fuerte, así que estamos viendo cómo hacer para seguir creciendo.

- ¿Eso es exportación o va al mercado interno?

- El 80% de lo que fabricamos en Zárate se destina a la exportación.

- ¿Y cómo contrasta ese nivel de producción récord con la situación socio-económica actual y con una inflación tan elevada?

- El tema es que, si todos pudiésemos crecer en producción y generar empleo, creo que gradualmente vamos a ir solucionando ese tema…

- Mientras, ¿puede tener un buen resultado un acuerdo para estabilizar precios y salarios?

- Creo que habría que buscar el diálogo de qué necesitan las dos partes e intentar acordarlo. No debería haber problema. Se podría hacer de forma voluntaria y creo que todos estamos dispuestos a contribuir para que Argentina esté un poco mejor y que la inflación, que le pega a los de más bajos recursos, la podamos achicar lo más rápido posible. Sabemos que no se puede arreglar de un día para otro, pero nos gustaría trabajar para solucionarlo.

- Pero para los asalariados, ¿bono o aumento de sueldo para los trabajadores antes de fin de año puede ayudar?

- Sí, eso puede servir en esta coyuntura. No es la solución definitiva, sino que esa es crecer en producción en todos los sectores.

- En el auditorio, usted apuntó que hablar mal de Argentina en el exterior no es algo que deberíamos hacer porque cuando salimos del país somos embajadores de nuestra nación, ¿fue un mensaje para alguien en particular, que habló recientemente mal de Argentina desde el exterior?

- No, no, no. Esto salió de una charla de que a veces uno ve a un argentino en el exterior quejándose de Argentina…

- Porque hace poco alguien que fue presidente de Argentina, Macri, habló mal del país…

- Es un mensaje más para el común de los argentinos. No para alguien especial.