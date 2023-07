El armador de Massa en San Juan y un mensaje para unir giojistas y uñaquistas

"Me parece que hay que ponerle un poco de madurez política a la cuestión, entendiendo que las hay pero tratar de que esas diferencias no entorpezcan una campaña nacional", lanzó este lunes el peronista Franco Aranda, designado por Sergio Massa para coordinar la campaña del precandidato a presidente en San Juan. El ex intendente de Capital habló en la antesala de la reunión a la que convocó a todos los integrantes del frente, que están divididos entre el uñaquismo y el giojismo, por lo que se busca dar una señal de unión para la campaña nacional este jueves en la cumbre massista sanjuanina.