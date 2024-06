Desde el gobierno salen a criticar a Uñac por no votar Bases y el RIGI: "Va contra San Juan"

Luego de la aprobación de la Ley Bases con el RIGI y el paquete fiscal en el Senado, el gobierno de San Juan apuntó contra el senador y ex gobernador Sergio Uñac, quien votó en contra del proyecto oficialista que es esperado en la provincia para que despeguen las inversiones mineras.

Tratamiento en particular Ley Bases: aprobaron el RIGI, con el voto en contra de Uñac

Orrego destacó que la aprobación de la Ley Bases coincidió con una jornada particular como es el de la fundación de San Juan, pero lamentó el voto de su predecesor “Me pareció algo sumamente sorpresivo, porque los diputados de Unión por la Patria habían votado a favor del RIGI, porque saben que el RIGI nos da oportunidades a los sanjuaninos de recibir inversiones y al mismo tiempo generar empleo”.

image.png

Continuando con la crítica, el gobernador se mostró extrañado en que “hombres que han sido parte, han sido gobernadores y saben lo importante de lo que es RIGI para los sanjuaninos y lo que genera las expectativas hacia futuro” votaron en contra. Añadió que las modificaciones introducidas al proyecto no son significativas, y respecto a las regalías, recordó que no es imperativo que las provincias adhieran a la futura norma que permite aumentar al 5% el cobro de las mismas. En ese punto, reiteró que San Juan tiene el 3% de boca de mina y no piensa modificarlo.

Orrego insistió en que los argentinos “han votado un cambio, y hay que respetarlo porque la voluntad de la gente es sagrada”, en alusión a que el presidente necesita tener las herramientas legislativas para llevar adelante su política. Eso sí, se mostró cauto en cuanto ahora la Ley Bases y el RIGI deben volver a Diputados para su aprobación definitiva.

Uñac, y su explicación

WhatsApp Image 2024-06-13 at 12.39.27.jpeg

Esta mañana el senador Sergio Uñac explicó a Tiempo de San Juan que su voto negativo contra el RIGI fue porque considera que es una “ley hecha para los grandes capitales" y que promueve importaciones “en contra de la industria local”.

Otra reacción inmediata fue la del Ministro de Producción, Trabajo e Innovación; Gustavo Fernández; quien dijo que la aprobación del RIGI “es una muy buena noticia para San Juan, para traer grandes inversiones, sobre todo para un sector que espera la provincia y el país como es la minería”.

image.png Ministro Gustavo Fernández.

No obstante, al referirse a Uñac aseguró que le provoca “una mezcla de bronca y tristeza”, y que le cuesta entender que le sea “más fácil sintonizar con intereses mezquinos partidarios y personales que apuntan a obstruir el desarrollo del país y de la provincia”.

"Tiene más empatía con delincuentes que andan quemando autos en la puerta del Congreso que con las necesidades de una provincia que necesita la inversión minera que pueda definitivamente transformar la realidad que tenemos”, aseguró el funcionario.

Otro que lanzó dardos contra el ex gobernador fue el jefe de asesores, Rodolfo Colombo. “Es duro que esto se de justo en el festejo de la Fundación de San Juan. Si alguien representa la provincia, en las instituciones, es el senador. Y que los senadores del peronismo hayan votado en contra del RIGI, por estar más cerca de su espacio político, por responderle a Cristina Kirchner y no a los sanjuaninos, me parece que duele”.

image.png Rodolfo Colombo

Y agregó: “Es triste, sobre todo porque es un tema que Sergio Uñac conoce muy bien. Él sabe que las grandes inversiones vienen acompañadas de estabilidad, de seguridad jurídica, y si bien hay cosas que nos gustan y otras que no del RIGI, no hay dudas de que esto va a generar una inversión enorme en dos sectores muy importantes, el del petróleo y el de la minería. Uñac sabe que Chile exporta 55.000 millones de dólares en minería y nosotros, en todo el país, 3.500 millones de dólares, con un mismo cordón cordillerano montañoso”, aseguró.