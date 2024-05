Desde el entorno de Javier Milei no descartan posponer el Pacto de Mayo

Cuando salió la media sanción sobre la Ley Bases y el Paquete Fiscal en Diputados, Javier Milei lo celebró con una publicación en X donde adelantó que sus intenciones estaban puestas en obtener el visto bueno en Senadores antes del 25 de mayo, fecha elegida para celebrar en Córdoba el Pacto de Mayo . Con un escenario completamente distinto al anhelado, las fechas comenzaron a dilatarse y ahora desde el entorno del Presidente no descartan que se postergue el Pacto.

“Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos en comunicación con Radio Rivadavia.