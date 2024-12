CPAC: La nuera de Donald Trump comparó a su suegro con Javier Milei

Reconocimiento Un think thank muy cercano a Trump saludó el "capitalismo de shock" que lleva adelante Javier Milei

"El establishment y los medios de comunicación hicieron las campañas de los dos imposibles; los analistas predecían, obviamente, que iban a perder las elecciones", señaló.

Además, resaltó la gestión del Gobierno de Javier Milei en su esfuerzo por eliminar regulaciones e impuestos. "Este es el cambio que la gente votó y es el cambio que se merece, porque todos sabemos que cuando los políticos no sirven a la gente, se están sirviendo a ellos mismos", agregó.

En otro momento de su discurso, la dirigente republicana subrayó que los conservadores "no son extremistas", sino "patriotas luchando por el bienestar de sus naciones y de sus familias".

"Está claro. En América, los demócratas trataron de dejar a Donald Trump afuera de la pelea; lo vimos en Brasil, con Bolsonaro, y es el mismo juego, el mismo enemigo de la democracia. La solución de corto tiempo es continuar peleando", indicó.

"Así que, cada vez que traten de callarnos, nuestras voces se harán más fuertes. Nosotros somos la gente tratando de construir el sueño y estamos poniendo de pie a nuestros países. Juntos, nuestras naciones, América y la Argentina, van a inspirar al mundo", agregó.

"Mientras la Argentina se levanta, América se levanta; mientras nosotros prosperamos, ustedes prosperan, y desde La Pampa hasta el Cañón de Colorado, vamos a hacer a nuestros países grandes de nuevo", concluyó.

El evento comenzó con la interpretación del himno nacional argentino por parte del reconocido cantante Raúl "El Negro" Lavié, y luego el himno estadounidense, a cargo de la texana Natasha Owens, quien, en la cena de gala del martes, reinterpretó su éxito "Trump Song and You Know It" en homenaje a Javier Milei.

A continuación, Matt y Mercy Schlapp, presidente y anfitriona de CPAC, respectivamente, dieron la bienvenida a los presidentes presentes y pidieron un "viva" por Estados Unidos, Argentina e Israel, para luego afirmar que el objetivo del organismo es "avanzar con la libertad, proteger a las familias y vencer al comunismo".

"A los comunistas, a los socialistas, a los marxistas, tenemos que frenarlos, tenemos que hacer que dejen de meter a sus enemigos políticos en la cárcel", señaló Matt Schlapp, mencionando los casos de Trump y Jair Bolsonaro, quienes fueron llevados ante la Justicia tras sus mandatos.