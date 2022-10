Continúa la polémica: concejales de Rawson citarán al intendente

“Si ellos hacen las cosas bien no tienen que preocuparse” . Así se expresó el concejal rawsino Fabián Olguín , quien además es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto . Sucede que desde hace días reina la polémica en la Municipalidad de Rawson tras varias irregularidades que despertaron el ida y vuelta entre los miembros del Concejo y funcionarios que responden al intendente Rubén García. Acusaciones encontradas, fuertes reclamos y una cita al intendente que se debatirá esta semana en el recinto.

Según comentó el concejal Fabián Olguín a Tiempo de San Juan , todo comenzó cuando, mientras realizaba un estudio sobre los balances que se envían desde el municipio, detectó irregularidades en dos contrataciones hechas a la misma persona: la madre de un exfuncionario. “Se trata de un expediente para folletería para una campaña de vacunación antirrábica y el otro para la impresión de talonarios. Ambos expedientes llevan la firma y el sello de quien estaba como secretario de Gobierno, Elías Robert”, comentó. Y continuó “desde ese momento se genera un ida y vuelta, donde de parte del municipio no se reconocen los errores y el intendente comienza a agredir”.

A esta polémica se suma la historia de vieja data que Rubén García tiene con el gremio SUOEM donde, por demoras de recategorización, hubo nuevamente protestas la semana pasada. “Hay problema con los listados, pero esa es una decisión que tiene que tomar el intendente, no nosotros, pero como no tienen respuesta nos meten en el medio. Todo este desgaste lo provoca el intendente que no resuelve nada”, señaló Olguín.

image.png

Pese a la insistencia de este medio por comunicarse con Rubén García, no hubo éxito. Quien sí brindó declaraciones radiales días atrás haciendo referencia al problema entre el municipio y los concejales fue el asesor Ricardo Pintos, quien aseguró que hay claras intenciones de los concejales de destituir al intendente. “Todo el tiempo quieren encontrarle algo al intendente para hacerle juicio político”, dijo en Radio Sarmiento.

Sobre esto, Olguín fue claro al remarcar que la labor del Concejo Deliberante es ser un ente que controla la tarea que realiza el Poder Ejecutivo Municipal, encabezado por Rubén García. “Nosotros hacemos lo que hay que hacer, cumplimos con nuestras funciones. Cumplimos con la función que nos ha dado el pueblo. Acá hay un malestar tremendo, nadie quiere trabajar en un lugar donde así. La gente está molesta, esta insegura, incomoda, el gremio se manifiesta cada dos días. Hay un clima tenso y nosotros vamos a hacer lo que nos diga la carta orgánica de la municipalidad. Estas denuncias que hemos hecho han sido apoyadas por los 12 concejales, está la oposición también”.

Ante este panorama, el integrante del Concejo Deliberante señaló que esta semana analizará junto a sus pares interpelar al intendente, para que se presente en el Concejo a la brevedad y brinde respuestas no solo al tema del gremio sino a la situación con los expedientes donde está involucrada da la madre de un ex funcionario.

“No consideramos estar haciendo las cosas fuera de lo que la carta orgánica nos indica. Esperamos que el Intendente este a la altura de las circunstancias y brinde respuestas”, finalizó Olguín.