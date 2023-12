Bullrich llamará a elecciones en el Pro nacional y en San Juan aspiran a que haya lista de unidad

De hecho, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, cuestionó a la eventual ministra: "Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio". "Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así", señaló. Luego, en un documento público, la Liga remarcó que no será parte de un "cogobierno" con el libertario. Por eso, no pondrán a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado.

Además, el expresidente Mauricio Macri había dejado trascender su malestar con Bullrich, a quien atribuye haber obrado de forma inconsulta. Hay un quiebre en la relación entre ambos que se manifestó en la jugada solitaria de la excandidata, que le habría garantizado apoyo legislativo al presidente electo.

Ahora que Bullrich no se presentará, deja la vía libre para que Macri retorne o ponga a alguien de su riñón en el partido. En San Juan, hay una perspectiva optimista sobre una futura conducción. Trascendió que habrá apoyo a una lista de unidad, que es tradición en el Pro. "Nunca hubo elecciones", dijeron desde adentro. Incluso creen posible que haya un acuerdo entre el expresidente y el todavía jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Horacio tiene la mayoría de los afiliados del Pro de la Ciudad de Buenos Aires", que es el principal distrito amarillo.

Este diario consultó al líder del Pro sanjuanino, el diputado provincial Enzo Cornejo. "Estoy convencido de que hoy es momento de sumar, desde el lugar que creamos necesario, tanto la clase política como cada ciudadano", expresó. Además, la disputa nacional no impacta en la organización local. La gestión de Cornejo apenas lleva un año y restan otros tres hasta la renovación de autoridades.

El legislador sanjuanino remarcó la necesidad de unidad del Pro: "Actualmente estamos ante un escenario de incertidumbre, golpeados en lo económico, social, tenemos la responsabilidad de lograr ese cambio que Argentina y los argentinos pedimos a gritos, y ese cambio sólo se logra juntos".