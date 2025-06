Amnistía Internacional reaccionó contra Javier Milei, luego de que éste reposteara el ataque a un niño con autismo

Versiones Aunque se presente Cristina Kirchner, Karina Milei no sería candidata

En una entrevista en el stream Gelatina, Moche relató como el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, cruzó a su madre cuestionándole: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”, y lanzó preguntas como: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí?”.