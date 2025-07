Amadeo Soria puso en duda su apoyo al PJ y otro exintendente de Rivadavia colgó los guantes

En este contexto, Soria indicó que actualmente solo tiene vínculo con el exgobernador José Luis Gioja, aunque admitió que esta relación no es fundamentalmente política. Por ende, planteó que "verá" cómo se desarrolla el contexto electoral y quiénes serán los candidatos para poder brindar su apoyo o no. "Sin ánimos de ninguna candidatura, a mí me gusta caminar la calle, hablar con los jóvenes, militar mis convicciones", dijo el dirigente y, aunque no cerró las puertas a apoyar una candidatura, sí puso en dudas la alianza con el PJ.

Quien fue más taxativo fue Jorge "Coco" Abelin, también exintendente de Rivadavia. Su partido, Desarrollo y Justicia, no formó parte de las alianzas electorales de las últimas elecciones junto con el PJ, sí fue un aliado muy importante en la historia reciente y, de hecho, logró llegar a la silla de la intendencia de la mano del partido.

Abelin indicó que no está interesado en participar en estas elecciones, ni activa ni pasivamente apoyando a algún partido y que analizará cómo continúa la situación política en San Juan para las elecciones del 2027, año en el que se renuevan las autoridades provinciales. "No voy a trabajar por alguien que después se olvida de la gente que estuvo para ellos", sentenció.

De este modo, un partido se bajó del PJ y otro, por su parte, puso en duda su participación en el frente. Quedarían que confirmen al menos 10 partidos más, entre los que se encuentran el Partido Conservador Popular, el Partido Frente Grande, el Partido Patria Grande, Partido Movimiento Vida y Compromiso (Movicom), etcétera.