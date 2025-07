En Defensa al Consumidor de San Juan esperan una ola de denuncias por el show de Q' Lokura

"Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa, mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q' Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con 'La Meseta Producciones'", postearon los artistas en su cuenta oficial.

La peor parte la vivieron los fans que, pese a tener su entrada en mano, no pudieron ni escuchar un solo tema ya que no les permitieron ingresar. Es que en un momento el ingreso colapsó por varios sanjuaninos que lograron colarse al show y cuando los que se quedaron afuera hicieron el reclamo para que les devolvieran el dinero, del otro lado recibieron una negativa. No solo no tuvieron la oportunidad de vivir una noche a puro show y cuarteto, sino que además perdieron el dinero invertido en la entrada, que superaba los $20.000.

Carrizo informó que por el momento han recibido una decena de consultas de personas afectadas por esta situación pero ninguna denuncia. No obstante, aclaró que si no hay respuesta de la organización sobre la devolución del monto de las entradas, seguramente habrá una ola de denuncias. Esto por la cantidad de personas que se hizo público que quedaron sin poder entrar. Además, en Defensa al Consumidor apareció uno de los damnificados en nombre de varios de ellos, asegurando que no han tenido respuestas sobre su reclamo.

La funcionaria dijo que la Dirección de Defensa al Consumidor tiene herramientas para actuar en este caso. "Lo deja muy claro la ley que tenemos de Defensa al Consumidor. Acá hay un incumplimiento. Al haber un incumplimiento, se está trabajando irregularmente. Vamos a trabajar, vamos a recepcionar las denuncias, vamos a citar al responsable. Obviamente que la Dirección trabaja únicamente sobre lo administrativo conciliatorio. Si no hay una conciliación previa, tendrán multa. Pero vamos a trabajar, obviamente, siempre a favor del consumidor", afirmó.