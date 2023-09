Achem le retrucó a Uñac sobre acortar la cantidad de mandatos del gobernador

"Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, dice la biblia. Lo debería haber pensado antes este la verdad que bueno yo estoy de acuerdo con lo que él dice pero lo debería haber demostrado cuando tuvo la posibilidad y no lo hizo, por desgracia. Le hizo mucho daño a la institucionalidad de San Juan, hizo perder mucho tiempo en la política", le respondió Emilio Achem, candidato a senador por San Juan de Juntos por el Cambio, a los dichos de Sergio Uñac, quien no descartó dar una discusión sobre acortar la cantidad de mandatos del gobernador y vice de la provincia.