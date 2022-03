Un acto por el Día de la Mujer, la convocatoria política de Rubén García para decir presente

Era la pata política de Rawson que faltaba salir a la cancha. El intendente Rubén García organizó un acto por el Día de la Mujer, que se realizará en el club Unión el sábado 19 de marzo. El encuentro será con referentes barriales de merenderos. Los funcionarios del Ejecutivo fueron invitados pero los concejales no. Ya hubo agasajos por el mismo motivo encabezados por Pablo García Nieto, Carlos Munisaga y por las autoridades de la Junta Departamental de Rawson. ¿José Luis Gioja? Hizo el acto central en Chimbas.

Esta es la primera aparición política de García en soledad. La convocatoria es para el 19 de marzo, en el club Unión. Es en este club donde el ahora intendente lanzó su candidatura de la mano de los hermanos Gioja en el 2019. El rawsino hoy está desmarcado de los Gioja y en las elecciones legislativas tuvo presencia en algunos actos, pero en general evitó a asistir. A esto se le sumó una operación cardiovascular a la que tuvo que someterse en Buenos Aires.

Durante la ausencia del Intendente, el presidente del Concejo Juan Carlos Salvadó lo reemplazó. No fue un simple reemplazo. Es que mientras García estaba internado, Salvadó convocó a los empleados municipales a paritarias y les aumentó el sueldo un 20%.

Hoy García no tiene diálogo con sus concejales, está cada vez más alejado de José Luis y Juan Carlos Gioja e intenta hacer las paces con el uñaquismo. Al acto del Día de la Mujer, García invitó vía WhatsApp a sus funcionarios del Poder Ejecutivo. Como las relaciones con el legislativo no están en su mejor momento, optó por no enviar la convocatoria al Concejo. También desde su espacio pidió regalos para hacerles a las asistentes.

Rawson es uno de los territorios con mayor disputa interna dentro del peronismo. En las elecciones legislativas no cosechó buenos resultados, la victoria del PJ fue muy ajustada frente a un Juntos por el Cambio con muchos problemas internos también. Son muchos los dirigentes que están interesados en conseguir impulsar un candidato propio en el departamento o al menos, a no perder protagonismo en una carrera para el 2023.

Por el Día de la Mujer se hicieron varios actos. La Junta de Rawson, que tiene a Marcos Andino al frente, armó una actividad en la sede de la junta. Participaron militantes del PJ San Juan, entre las cuales se vieron caras conocidas como las de Fernanda Paredes y la pocitana Marcela Monti.

En el espacio Rawson Nuevo, que tiene al frente a Pablo García Nieto, también organizó una actividad por el Día de la Mujer. Fue una charla sobre derechos de las mujeres. Estuvo al frente de la formación el equipo femenino de legales.

El que también organizó un acto fue Carlos Munisaga. El espacio Somos Rawson armó un agasajo que quedó registrado por las cámaras.

Todos los espacios subieron fotos de sus actos en las redes sociales. Es una forma de marcar la cancha y decir acá estoy. Ahora será el turno de García, que también quiere decir acá estoy.