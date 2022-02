Michetti complicada: cuando era Vice le pidió a Laura Alonso que no investigue a un amigo

El periodista Tomás Méndez reveló audios en los cuales se escucha a Gabriela Michetti, cuando cumplía funciones como vicepresidenta de la Nación, pedirle a Laura Alonso, entonces titular de la Oficina Anticorrupción, que no investigue a un amigo "al que embocaste" en una causa por corrupción en la ANSeS.

Uno de los audios comienza con Gabriela Michetti pidiéndole a Alonso “que te juntes con un amigo mío (identificado como Guillermo Pino) que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”.

“Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”, le insiste Michetti a Alonso.

La denuncia en cuestión era llevada adelante por la OA en referencia a la contratación irregular de una empresa de publicidad durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Hasta acá la única complicada era Michetti, con su intención de influir en un proceso judicial. Pero el otro audio de Michetti que se conoció termina de implicar a Alonso, al agradecerle “haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones, pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro”, señala.

Luego abunda en la cuestión del “estilo”: "Él te quiere contar bien porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es súper espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras”, le asegura.

Y concluye: “Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”.