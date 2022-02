Alberto Fernández le bajó el tono a la renuncia de Máximo: “El Presidente soy yo”

El presidente Alberto Fernández fue entrevistado en C5N, a pocas horas de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, disconforme con la negociación con el FMI por la reestructuración de la deuda, y sus resultados.

En la nota Fernández respondió sobre el tema, y realizó una enfática defensa del principio del acuerdo con el organismo supranacional de crédito que se deberá tratar en el Parlamento nacional.

“Hablé con Máximo el miércoles pasado, me contó sus diferencias con este tema. Hoy me llamó, me contó la decisión que tomó, yo le dije que no hacía falta, me dijo que lo habló con Cristina y que ella no estaba de acuerdo tampoco con la renuncia”, señaló.

“Yo sé que Cristina no está de acuerdo tampoco con cuestiones de este tema, que tiene matices, pero hay un momento en que el Presidente soy yo, y tengo que tomar decisiones. Y estoy convencido que la tomé defendiendo a la economía argentina, y que era el mejor acuerdo posible”, consideró.

“Cuando uno mira los acuerdos anteriores se da cuenta de que este es un acuerdo casi único. Ningún acuerdo con el Fondo es bueno, pero este era el mejor de todos”, apuntó.

“Esto no quiere decir que no haya gente preocupada por los matices, por si hay que realizar algunos ajustes… pero bueno, mañana tomaremos la decisión para ver quien lo reemplaza”, adelantó.

“Máximo me dijo que él se sentía mejor en el llano en Diputados, pudiendo marcar mejor su posición en un espacio amplio. Inicialmente traté de convencerlo de que no renuncie, pero cuando vi que la decisión estaba tomada, le dije respeto tu decisión, y allá vamos”, amplió.

Defensa del acuerdo

El presidente dio precisiones sobre las negociaciones con el FMI y sus ventajas para la economía nacional.

“Es muy buen momento que el viaje (una gira por Rusia y China que comienza este martes) ocurra después de haber ordenado las cosas con el Fondo. Todos los acuerdos con Rusia, con China, con todo el mundo estaban supeditados al acuerdo con el Fondo”, disparó.

Y en un tiro por elevación a la decisión del referente de La Cámpora, sentenció: “En la cabeza de muchos todavía existe la idea del mundo bipolar, capitalista y comunista, eso no existe más”.

“En este escenario un default era un problema enorme. El default no era una alternativa. Esta lógica de los organismos multilaterales de crédito impone cumplir ciertas reglas”, consideró.

“Lamento mucho la decisión de Mauricio Macri de endeudarnos, lamento ser deudor del Fondo (…) Aquí no hay nada que festejar, pero me eligieron Presidente para solucionar problemas y este era el principal.

El tema de los subsidios fue otro sobre los que el presidente abundó, días después de que, tras la confirmación de Martín guzmán de que no habría cambios tarifarios en los servicios, la número 2 del Fondo señalara que sí se había acordado una reducción: “Tenemos que discutir ese tema estamos subsidiando a gente rica, que puede pagar. Tenemos que trabajar la segmentación. Pero la gente más necesitada no tendrá en ningún modo un cambio en sus tarifas.”, aseguró.