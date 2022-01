Alfredo Avelín: a una década de su partida, el recuerdo intacto del ex gobernador

Uno de los que conoció de cerca a Alfredo Avelín lo recordó en Facebook: "¿Sabías qué? El primer servicio fúnebre municipal en Latinoamérica fue creado por este hombre, desde ese día a la gente sin recursos se la entierra con dignidad, antes los tiraban en fosas comunes. El banco de sangre fue creado por el doctor, antes se cobraba la sangre, si te donaron fue gracias a él. Los trailers ginecológicos, pediátricos y odontológicos para brindar atención a los departamentos alejados y salvar muchísimas vidas, fueron creados por él. Esto es justicia social dar esperanza de vida y dignidad desde 1957. Te quisieron hacer creer que era un inútil, que estaba viejo, que era incapaz, sin embargo te ayudó en silencio. Por siempre gracias Doctor Alfredo Avelin" dice el posteo de Oscar Alberto Rodriguez Infante. En las redes se multiplicaron los mensajes debajo del sentido homenaje que Nancy, la hija del caudillo cruzadista, le dedicó a su padre, este 26 de enero, cuando se cumple una década de su muerte.

"Hoy, al cumplirse 10 años de tu fallecimiento y partida a la eternidad, elevamos una plegaria a Dios por tu noble alma. Tus hijos, hijos políticos, tus nietos y todos los que tuvieron la oportunidad de conocer tu nobleza, tu vocación de servicio al prójimo, tu apostolado médico, tu valentía y patriotismo ejemplar, te seguimos extrañando y recordando , pero con la certeza que , precisamente por la bondad que supiste sembrar a lo largo de tu vida , tu alma descansa en Paz. ¡Gracias, una vez más , por tu ejemplo y testimonio de vida que valen más que mil palabras!!! Un abrazo al cielo con todo nuestro corazón…", posteó la dirigente de la Cruzada Renovadora. Muchos recordaron al controversial Don Alfredo como un hombre de honor, con marcada vocación de servicio que lo caracterizó tanto en su rol de médico como en la de funcionario público.

El ex gobernador murió el 26 de enero de 2012, tras estar casi un mes internado con complicaciones renales y respiratorias. Tenía 84 años cuando partió. Su mujer, Barbarita, compañera a lo largo de medio siglo, había fallecido en el 2007 y él en sus últimas palabras había pedido: "Hace mucho tiempo que no veo a Barbarita. Yo ya he cumplido, quiero estar ella, quiero que me duerman". Padre de Nancy y Alfredo Avelín Nolléns, que siguieron sus pasos en la política, Don Alfredo encabezó el gobierno de la Alianza en San Juan.

Nacido en 1927, hijo de inmigrantes libaneses, a los 30 años fue elector nacional para elegir en la Presidencia a Arturo Frondizi, el más joven del país, lo que le valió ser designado Secretario en Colegio Electoral. Un año después se convertiría en intendente de la Ciudad de San Juan ad honorem donde se lo recuerda por crear el servicio fúnebre municipal, el banco de sangre, la farmacia sindical, viviendas obreras, ferias francas y bibliotecas populares. Vender medicamentos al costo lo enfrentó con la industria farmacéutica y el municipio terminó intervenido. Así, en octubre de 1960 funda la Cruzada Renovadora.

Fue diputado nacional (1989- 1992) y senador nacional (1992- 1999). En los '90 se consolidó como defensor del patrimonio nacional y de los recursos naturales. Escribió varios libros con ese espíritu.

Como integrante de la Alianza fue elegido gobernador de los sanjuaninos el 16 de mayo de 1999, con un 58% de los votos. Asumió el 10 de diciembre de ese año. Durante su gestión llegó a acumular cuatro meses sin pagar los sueldos estatales, generándose una paralización total de la administración pública y servicios de salud y educación, a la par de una fuerte crisis política. Avelín fue despedido con vítores y aplausos.

El 26 de agosto de 2002 fue destituido por la Cámara de Diputados provincial tras la denuncia de la Mesa Intersindical de gremios estatales, de "poner en riesgo el normal desenvolvimiento de la administración, no pagar los sueldos, no garantizar la salud y la educación, y por no depositar las retenciones de los empleados". Fue reemplazado por su vicegobernador, Wbaldino Acosta.

El final de sus días lo encontró viviendo de su jubilación como médico y atendiendo pacientes en la histórica sede cruzadista.