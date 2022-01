El giojismo arrancará las sesiones en Diputados sin estructura y con el nombre impugnado

La sesión en la Cámara de Diputados de San Juan que modificó el Código Electoral de la provincia y eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), generó que tres legisladores que responden al giojismo, hasta entonces oficialistas, pusieran el grito en el cielo, concurrieran a la Justicia para judicializar la nueva ley y dieran el portazo del bloque Justicialista y aliados. No obstante, arrancarán el periodo legislativo 2022 sin estructura ni nombre.

El presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, dijo que "no creo que estar en otro bloque signifique votar en contra". La mano derecha del gobernador Sergio Uñac aclaró que "la vocación es trabajar juntos y unidos y cualquier diferencia se puede salvar". Amen de eso, la nueva formación constituida por Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva no contará con secretarios ni asesores. La idea del cuerpo es no aumentar la planta política. Un antecedente reciente es la negativa que recibieron los dos diputados del bloque del Este, quienes recibieron la misma respuesta que los giojistas.

Por otro lado, tampoco contarán con nombre. En un principio, los Gioja y Seva decidieron bautizar su espacio como Frente de Todos San Juan. Pero es una denominación usada por el frente electoral que conduce Uñac y el resto de los legisladores impugnaron su uso dentro de la Cámara. Al respecto, Gattoni señaló que "se va a solicitar que busquen otro nombre. El nombre del bloque no impide que pueden funcionar como bloque".

Sobre la división del bloque Justicialista y una eventual consecuencia en el terreno de la gestión, el presidente indicó: No creo que esto perjudique la gestión, si las divisiones no hacen bien, pero soy respetuoso. Lo que haga la cuestión de gestión, es mejor estar todos trabajando de manera mancomunada, pero hay que ser respetuosos de estas instancias. Esperemos que contribuya su espacio a mejorar la gestión".