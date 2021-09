Mirando al 2023, Rodríguez Larreta cerró campaña en Capital criticando a Kicillof

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, cerró la campaña en su distrito, con duras críticas al gobernador de otro lugar.

El alcalde porteño sabe que es en la provincia de Buenos Aires, con su candidato Diego “El Colo” Santilli, donde se juega las chances de poder encabezar un proyecto presidencial para 2023, contra el ala dura de su espacio, que pretende el “segundo tiempo” para Mauricio Macri.

Larreta, en el acto que compartió con María Eugenia Vidal en La Rural, símbolo del poder agropecuario nacional, hizo eje en lo que consideró una excelente decisión, la apertura de escuelas antes que el gobierno bonaerense: “Cuando quisieron cerrar las escuelas, dijimos que no. Y la evidencia nos dio la razón. No había contagio en las aulas. El resto, empezando por la provincia de Buenos Aires, no escuchó esa evidencia y condenó a los chicos a no tener clases durante un año y medio”.

Larreta agradeció a Mauricio Macri por “acompañar siempre”. El ex presidente estuvo en La Rural, pero no fue tenido en cuenta como orador, a pesar de ser, formalmente, el jefe político del espacio y un hombre de la Capital Federal.