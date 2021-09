La papa que quema: la Corte decidirá que jueces se harán cargo de las fiestas clandestinas

El pasado 6 de agosto Horacio Morando, juez del Primer Juzgado de Faltas, se declaró incompetente para hacerse cargo de las causas por fiestas clandestinas y solicitó que todas queden en manos de flagrancia. La resolución no ha llegado al Ministerio Público Fiscal. Si bien no informaron los pasos a seguir, en caso de que haya resistencia a tomarlas, la Corte de Justicia deberá decidir a qué fuero le pertenecen.

La decisión de Morando generó revuelo dentro de Tribunales y entre sus pares. Es que muchos se preguntan por qué el Juez de Faltas se declaró incompetente en agosto cuando tomó este tipo de causas en marzo pasado. Desde diciembre del 2020 todas las causas por infracciones sanitarias que violan el protocolo Covid pasaron a la Justicia de Faltas. Según explicó en su momento el coordinador de flagrancia, Pablo Martín, el cambio de competencia se decidió porque la enfermedad cambió de fase.

Morando basa su declaración de incompetencia en que las sanciones se determinan en un decreto nacional al que se adhirió la provincia. En dicho decreto, el juez aseguró que se establece que quienes violen la normativa sanitaria están cometiendo un delito, razón por la cual los casos deben pasar a la Justicia Penal. También especifica que flagrancia es el fuero competente porque antes se hizo cargo de este tipo de causas.

Por último, en el escrito Morando especifica: "La Justicia Penal Provincial es competente para resolver en relación al hecho denunciado, de todo ello se deduce que la Justicia Administrativa de Faltas Provincial no es competente para intervenir en la investigación y juzgamiento de los hechos que se denuncian”.

El expediente de Morando fue dirigido a la Oficina de Gestión de Audiencias, no al Ministerio Público Fiscal. Hasta que la declaración no llegue a manos de los representantes del Ministerio Público, no habrá respuesta a Morando. Lo que no puede pasar es que un solo juez de faltas se declare incompetente y los otros dos no. Por eso será clave la respuesta de los fiscales.

Si nadie quiere agarrar estas causas, será la Corte de Justicia la que deberá decidir a qué fuero le corresponde tomar las causas por fiestas clandestinas: si a la justicia administrativa o a la justicia penal.