Quiénes son los 263 postulantes que luchan por 9 cargos en la Justicia

uno por uno
Quiénes son los 263 postulantes que luchan por 9 cargos en la JusticiaTras el cierre de inscripción del Consejo de la Magistratura, comenzará la presentación de documentación de los candidatos y de las impugnaciones.
Luego del cierre de inscripciones, el Consejo de la Magistratura recibió la solicitud de 263 postulantes que pretenden quedarse con un de los 9 cargos en juego del Poder Judicial y, a partir de ahora, comenzará la presentación de los candidatos como así también las impugnaciones.
Entre los apetecibles puestos en la justicia sanjuanina que están a disposición, hay un cargo de Juez de Cámara en el Tribunal de Impugnación para el que se registraron 37 inscripciones, mientras que para un cargo de Juez de Primera Instancia en el fuero Laboral hubo 64 interesados.
Para los dos cargos de Juez de Instancia en el fuero Penal se registraron 61 solicitudes, al mismo tiempo que para un cargo de Juez de Paz Letrado de Jáchal hubo 39 inscripciones. Por otra parte, para tres cargos de Defensor de Pobres y Ausentes se registraron 164 inscripciones.
El puesto con más demanda fue para un cargo de Juez de Paz Letrado de 25 de Mayo, para el que se recibieron 107 inscripciones.
Uno por uno, quiénes son los postulantes
Quienes se inscribieron hasta el 3 de septiembre fueron los siguientes, algunos se anotaron en más de un puesto, ya que si cumplen con las condiciones pueden hacerlo:
ROMERO MARIA VICTORIA NATALIA
RODRIGUEZ JORGE CAYETANO
MUÑOZ VANINA GISEL
GUEVARA ALBERTO DANTE
QUIROGA FABIANA VANESA
SILVA IBAÑEZ OSCAR GABRIEL
GUEGLIO CARLOS
HERRERO PALACIOS JOSE
OZOLLO LANDA FEDERICO JAVIER
RODRIGUEZ GRACIELA AMALIA
RAMELLA CARREGA PABLO ANDRES
GALLO PAGES MARIA PAULA
GINESTAR AVELIN MARIA BELEN
SZALANKIEWICZ MABEL MIRIAM
MARTINEZ ANA CAROLINA
SIRI BRAVO VANINA MARIANA
PUTELLI DELGADO MARIA AGUSTINA
ELIZONDO HORACIO
STOLAROWA MARCELO ALEJANDRO
ROMEU MOYANO JASMINE ANTONELLA
SANCHEZ SARMIENTO MARIA CELIA
NAVAS GARCIA EUGENIA DEL VALLE
RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANTONIO
ALLENDE FLAVIA GABRIELA
COARASA NICOLAS DANIEL
HENRIQUEZ GOMEZ DANIELA BELEN
GRYNSZPAN MARCELO
PEÑAFORT MARTIN ENRIQUE
MONTILLA ROBERTO JORGE
ELIZONDO CLAUDIA NOEMI
CONTE GRAND SERGIO ANDRES
APES JORGE FABIAN
TRETTEL GERMAN ADOLFO
FARRAN MARIA DEL VALLE
SALAS IVANA DEL CARMEN
SARMIENTO CLAUDIA ESTER
PAZ SUSANA VANESSA
SUAREZ ALDANA
PANDIELLA JUAN
NOGUERA LOPEZ RAMIRO ANTONIO
TICLE BENITEZ FEDERICO HERNAN
MANRIQUE COBOS MARIA CAROLINA
MILLAN URSINO FEDERICO IGNACIO
CUNEO BARBANO SERGIO ESTEBAN
ZANETTI JOSE LUIS
BERNAL GRIMALT MARISA LEONOR
SILVERA MARISA DEL CARMEN
ALONSO DANIEL ALEJANDRO
MELIAN NAVARRO JUAN PABLO
TELLO MARTIN ADRIANA DEL VALLE
LOPEZ MARTI SERGIO FAVIO
LOBOS MONICA LORENA
MEDAWAR MARIA ELENA
PEÑA DAVID ALEJANDRO
ASSANDRI LAURA CECILIA
GERARDUZZI CRISTIAN ALBERTO
SANSONE ZAPATA CARINA GABRIELA
FERNANDEZ DANIELA LUZ
GROSSI GRAFFIGNA RICARDO ANIBAL
CORTEZ JORGE ABEL
LIMOLE YANINA DEOLINDA
ROJAS HEREDIA FEDERICO PABLO
GIMENEZ SABRINA VALERIA
GUERRERO FERNANDO ANIBAL
AYESTARAN NICOLAS EDUARDO
SARMIENTO PORRES JUAN RAMON
MOINE RICARDO ESTEBAN
CARENA MARIA PAULA
RIVEROS ESCAÑUELA ROMINA NATALI
SAIT JUAN EDUARDO
MEDINA ROMERO JULIAN GONZALO
GHILARDI OSCAR ANDRES
OLIVARES CARRERA SUSANA EUGENIA
JUAREZ PRIETO RICARDO MARIANO
AGRELLO MONFORT FRANCISCO JOSE
KATUCHIN JOVA PATRICIA
EJARQUE MARIO GUSTAVO
PONCE ROQUE JUAN MARCELO
TROCHE ANDRES LEONIDAS J.
FIGUEROLA RODOLFO JAVIER
SANCHEZ JORGE ALBERTO
ESPINOSA RAMIRO MANUEL
SALA SARMIENTO MARIA ROMINA
NUÑEZ MARIA CELESTE
PACHECO ANDRES MAURICIO
CABRAL MARÍA VICTORIA
DOUGLAS TILLAR IVANA GABRIELA DEL VALLE
GONZALEZ AGUILERA GUSTAVO ARIEL
IBAÑEZ PAOLA NATACHA
GOMEZ MIGUEL ANGEL
CLAVIJO PERRAMON MARIA SILVINA
AMADO JOSE
VILLAR PALACIO MARIA FLORENCIA IRENE
ZAPATA MARCONE JUAN MARCOS
QUIROGA RUIZ MARIO ALBERTO
YANZI PATRICIO
MEDINA GABRIELA FERNANDA DEL PILAR
RIVADEO CARLOS DANIEL
PANETTA SOPPELSA MARIO ALEJANDRO
FERNANDEZ MARIA AGUSTINA
PAZCEL ROSALINDA DEL VALLE
MORENO ROJAS RAUL ENRIQUE
ROMBOLA GREGORIO LUIS
CARRASCO MARCELA MARIA
LACIAR CRISTINA VANESA
RIVAS TELLO DANIELA BELEN
FURLOTTI BARASSI FRANCISCO RICARDO
SANZ MONICA ANALIA
BARRIONUEVO MARCIAL EDUARDO
GIZZI JOSE CARLOS
TORCIVIA GAMBETTA CARLOS FEDERICO
PACHECO MARCELA VIVIANA
VALE LUIS ALEJANDRO
MARIMONT TORRENT ANA MARIA DEL VALLE
PONTORIERO NICOLAS RICARDO
PARRA ANA CAROLINA
MALLEA MARCUCCI SONIA IVONNE
MORENO GONZALEZ MARIA GISELLE
ZAPATA FEDERICO EMILIO
MARCHESI CRISTIAN ALEJANDRO
NADAL MARIA BELEN
REBOLLO SEBASTIAN
NAZARA SERGIO AMADO
ANZORENA FABIANA BEATRIZ
PENIZZOTTO BACHA ANDRES EMILIANO
VARELA MARIA FERNANDA
PIZARRO VERONICA NATALIA
QUIROGA MARATTA CARLOS ANTONIO
SALINAS JORGE GUSTAVO
BIANCHI CECILIA ALEJANDRA
DURAN HERNANDEZ NESTOR REINALDO
GUTIERREZ SANDRA MARCELA
TRUJILLO PEREZ ANHELI
TEJADA SONIA NIDIA
RAMIREZ ROBERTO WALTER
CORRALES RICARDO ADRIAN
VILLALOBOS GODOY EDUARDO FABIAN
MARTINEZ MARIA GEMA
CHALES MIRIAM MABEL
CHIFFEL GABRIELA MELISA
BUSTOS GARCIA MARIO ARIEL
RODRIGUEZ IVANA ESTER
DIAZ OLGA VALERIA
PAULIELLO ROBLES NORA MARIA DE FATIMA
MANRIQUE COBOS FERNANDO ANDRES
CARRERA PEDROTTI MARIANO DANIEL
MANZANO MARIA FERNANDA
LACIAR REYNOSO DANIEL HERNANDO
GARCÍA CASTRILLÓN JUAN MANUEL
MARTIN CASTRO GUILLERMO DARIO
PAEZ TEJADA GEMMA DE LAS MERCEDES
OTIÑANO MERLO ROBERTOD ARIEL
UZAIR MOHAMED NASSER
AGUERO VICTORIA ERICA NATALIA
MERGO HUGO ALFREDO
MAS MULET JULIO CESAR
FERNANDEZ MAXIMILIANO ARIEL
PLATERO SERGIO FABIAN
BATALLER MARIA FLORENCIA
GOMEZ GRACIELA ADELA
PACHECO VIRGINIA INES
ROBLEDO JUAN MANUEL
ALANIS JORGE DIEGO
LEVEQUE SANDRA
DIAZ ALEJANDRO GASTON
CARBAJAL SILVIA DEL CARMEN
MESTRE VANESA DEBORA
MOLINA DIEGO RAÚL
CORREA PATIÑO LOURDES YANINA
AVILA TEJADA RAUL ALEJANDRO
PALACIOS GONZALO JAVIER
TRIGO LUCERO HUGO ARIEL
FERNANDEZ TORRES CARLOS MIGUEL
OLIVERA BALDERRAMO JOSÉ PASCUAL
DEL CARRIL GUILLERMO LUIS
ROMERO MEGLIOLI SILVANA ROMERO
ROCA RENATO DARIO
MATUS AHUMADA CARLOS EDUARDO
VEDIA MAXIMILIANO
ESPEJO NATALIA ANTONIA
BARBERA EUGENIO MAXIMILIANO
SANCHEZ QUIROGA FERNANDO JAVIER
PEÑA ÁNGEL DANIEL
BERNALES MARIELA SILVANA
GIL DELFINA GABRIELA
OIENI FABRICIO JUAN
CORIA OLIVARES VANESA FERNANDA
SAMAT JORGE LUIS
MARTIN CLAVEL GUSTAVO FABIAN
ORELLANO CARLOS DANIEL
SALAS SANCHEZ MARIA VICTORIA
MUT PATON RUBÉN ANDRÉS
LECCHI SAENZ VALENTINA BEATRIZ GEMA
BAIGORRIA EMMA CAROLINA
ALTAMIRA GALEONE MARIA LAURA DEOLINDA
NUÑEZ MARIA LAURA
VARGAS YANIRE MARIA
MONTILLA MARIA ADRIANA
ACOSTA FACUNDO ORLANDO
DE LOS RIOS PIOLA MARIA CRISTINA
PELLIZA GUILLERMO EDUARDO
BERNARD OSCAR ANDRES
PETRIGNANI CAMARGO FEDERICO JOSE
ARANCIBIA LEONARDO RAUL
VILLALBA LEONARDO NELSON
CAÑAMERO MARIA CECILIA
VARGAS CLAUDIA
AGUIAR GUAZZORA DORITA ANGELICA
SAFFE SPESIA MARCELO LUIS
FILI ALEJANDRA
SIREROL MARIA FERNANDA
CABALLERO RAMÓN ALBERTO
SEGUI IRRAZABAL MERCEDES TERESA
ROMAN BARON LIDIA ANDREA
COLL ROMINA
OLIVERA ROBERTO CARLOS
ROMAN BARON MARIA BELEN
LEON PABLO LEONARDO
GONZALEZ LOPEZ MARTIN FRANCISCO
CARDOZO MARÍA DEL PILAR
AGUIAR JORGE AUGUSTO
ZARATE MONTAÑA NAHUEL ALFONSO
CONTE GRAND MARIA GABRIELA
SALA SARMIENTO CRISTIAN MARTIN
CASTRO FERNANDEZ ADRIANA CARINA
AGUIAR PACHECO JAVIER EDUARDO
BOGNI MAGGIO JUAN ANTONIO
FALCON SILVIA MABEL
DE LA FUENTE GUSTAVO
HERRERO SERGIO OMAR
QUIROGA ASENCIO ALICIA BEATRIZ
HEREDIA GUILLERMO ALBERTO
RIVEROS EDUARDO DANIEL
LEITES MALDONADO MARÍA GABRIELA
OROPEL OSCAR SANTIAGO
ECHEGARAY FERNANDO RAMON
SALA SARMIENTO LUIS ADRIAN
LOPEZ ALARRACIN GUILLERMO ESTEBAN
DEL CARRIL MARCELA CLAUDIA
LIBERMAN DULIO IVAN
POSLEMAN CUMELLA ESTELA IRENE
NICOLIA FRANCISCO
RAMOS ROJAS RUTH GABRIELA
TORIONI SANTIAGO JESUS
OLIVERA LEGLEU JORGE ANTONIO
EDER MARTIN ALEJANDRO
YANARDI ATILIO SEBASTIAN
SAFFE DUARTE VERONICA VANESA
VERDEGUER LAURA SOLEDAD
RODRIGUEZ ANDREA FATIMA
RECABARREN ZAMARBIDE VALERIA AIDA
VARGAS LUCAS JAVIER
DE LA PRECILLA ANALIA VERONICA
FERNANDEZ EDGARDO ANDRES
LOPEZ MARTI ADOLFO
CABALLERO HUMBERTO GONZALO
DOÑA SANCHEZ MARIA LUCIANA
MARTIN GONZALEZ MARIA VICTORIA
TAPIA VERA JORGE IVÁN
RICHARTE ROMERA MARISEL CECILIA
LIMA MARIA NATALI
CALDENTEY MOYA GERARDO JUAN
TEJADA OLIVARES CARLA IVONNE