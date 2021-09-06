uno por uno

Quiénes son los 263 postulantes que luchan por 9 cargos en la Justicia

Tras el cierre de inscripción del Consejo de la Magistratura, comenzará la presentación de documentación de los candidatos y de las impugnaciones.
Quiénes son los 263 postulantes que luchan por 9 cargos en la Justicia
Política
lunes, 6 de septiembre de 2021 · 16:34

Luego del cierre de inscripciones, el Consejo de la Magistratura recibió la solicitud de 263 postulantes que pretenden quedarse con un de los 9 cargos en juego del Poder Judicial y, a partir de ahora, comenzará la presentación de los candidatos como así también las impugnaciones. 

Entre los apetecibles puestos en la justicia sanjuanina que están a disposición, hay un cargo de Juez de Cámara en el Tribunal de Impugnación para el que se registraron 37 inscripciones, mientras que para un cargo de Juez de Primera Instancia en el fuero Laboral hubo 64 interesados. 

Para los dos cargos de Juez de Instancia en el fuero Penal se registraron 61 solicitudes, al mismo tiempo que para un cargo de Juez de Paz Letrado de Jáchal hubo 39 inscripciones. Por otra parte, para tres cargos de Defensor de Pobres y Ausentes se registraron 164 inscripciones.

El puesto con más demanda fue para un cargo de Juez de Paz Letrado de 25 de Mayo, para el que se recibieron 107 inscripciones. 

Uno por uno, quiénes son los postulantes

Quienes se inscribieron hasta el 3 de septiembre fueron los siguientes, algunos se anotaron en más de un puesto, ya que si cumplen con las condiciones pueden hacerlo: 

ROMERO MARIA VICTORIA NATALIA

RODRIGUEZ JORGE CAYETANO

MUÑOZ VANINA GISEL

GUEVARA ALBERTO DANTE

QUIROGA FABIANA VANESA

SILVA IBAÑEZ OSCAR GABRIEL

GUEGLIO CARLOS

HERRERO PALACIOS JOSE

OZOLLO LANDA FEDERICO JAVIER

RODRIGUEZ GRACIELA AMALIA

RAMELLA CARREGA PABLO ANDRES

GALLO PAGES MARIA PAULA

GINESTAR AVELIN MARIA BELEN

SZALANKIEWICZ MABEL MIRIAM

MARTINEZ ANA CAROLINA

SIRI BRAVO VANINA MARIANA

PUTELLI DELGADO MARIA AGUSTINA

ELIZONDO HORACIO

STOLAROWA MARCELO ALEJANDRO

ROMEU MOYANO JASMINE ANTONELLA

SANCHEZ SARMIENTO MARIA CELIA

NAVAS GARCIA EUGENIA DEL VALLE

RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANTONIO

ALLENDE FLAVIA GABRIELA

COARASA NICOLAS DANIEL

HENRIQUEZ GOMEZ DANIELA BELEN

GRYNSZPAN MARCELO

PEÑAFORT MARTIN ENRIQUE

MONTILLA ROBERTO JORGE

ELIZONDO CLAUDIA NOEMI

CONTE GRAND SERGIO ANDRES

APES JORGE FABIAN

TRETTEL GERMAN ADOLFO

FARRAN MARIA DEL VALLE

SALAS IVANA DEL CARMEN

SARMIENTO CLAUDIA ESTER

PAZ SUSANA VANESSA

SUAREZ ALDANA

PANDIELLA JUAN

NOGUERA LOPEZ RAMIRO ANTONIO

TICLE BENITEZ FEDERICO HERNAN

MANRIQUE COBOS MARIA CAROLINA

MILLAN URSINO FEDERICO IGNACIO

CUNEO BARBANO SERGIO ESTEBAN

ZANETTI JOSE LUIS

BERNAL GRIMALT MARISA LEONOR

SILVERA MARISA DEL CARMEN

ALONSO DANIEL ALEJANDRO

MELIAN NAVARRO JUAN PABLO

TELLO MARTIN ADRIANA DEL VALLE

LOPEZ MARTI SERGIO FAVIO

LOBOS MONICA LORENA

MEDAWAR MARIA ELENA

PEÑA DAVID ALEJANDRO

ASSANDRI LAURA CECILIA

GERARDUZZI CRISTIAN ALBERTO

SANSONE ZAPATA CARINA GABRIELA

FERNANDEZ DANIELA LUZ

GROSSI GRAFFIGNA RICARDO ANIBAL

CORTEZ JORGE ABEL

LIMOLE YANINA DEOLINDA

ROJAS HEREDIA FEDERICO PABLO

GIMENEZ SABRINA VALERIA

GUERRERO FERNANDO ANIBAL

AYESTARAN NICOLAS EDUARDO

SARMIENTO PORRES JUAN RAMON

MOINE RICARDO ESTEBAN

CARENA MARIA PAULA

RIVEROS ESCAÑUELA ROMINA NATALI

SAIT JUAN EDUARDO

MEDINA ROMERO JULIAN GONZALO

GHILARDI OSCAR ANDRES

OLIVARES CARRERA SUSANA EUGENIA

JUAREZ PRIETO RICARDO MARIANO

AGRELLO MONFORT FRANCISCO JOSE

KATUCHIN JOVA PATRICIA

EJARQUE MARIO GUSTAVO

PONCE ROQUE JUAN MARCELO

TROCHE ANDRES LEONIDAS J.

FIGUEROLA RODOLFO JAVIER

SANCHEZ JORGE ALBERTO

ESPINOSA RAMIRO MANUEL

SALA SARMIENTO MARIA ROMINA

NUÑEZ MARIA CELESTE

PACHECO ANDRES MAURICIO

CABRAL MARÍA VICTORIA

DOUGLAS TILLAR IVANA GABRIELA DEL VALLE

GONZALEZ AGUILERA GUSTAVO ARIEL

IBAÑEZ PAOLA NATACHA

GOMEZ MIGUEL ANGEL

CLAVIJO PERRAMON MARIA SILVINA

AMADO JOSE

VILLAR PALACIO MARIA FLORENCIA IRENE

ZAPATA MARCONE JUAN MARCOS

QUIROGA RUIZ MARIO ALBERTO

YANZI PATRICIO

MEDINA GABRIELA FERNANDA DEL PILAR

RIVADEO CARLOS DANIEL

PANETTA SOPPELSA MARIO ALEJANDRO

FERNANDEZ MARIA AGUSTINA

PAZCEL ROSALINDA DEL VALLE

MORENO ROJAS RAUL ENRIQUE

ROMBOLA GREGORIO LUIS

CARRASCO MARCELA MARIA

LACIAR CRISTINA VANESA

RIVAS TELLO DANIELA BELEN

FURLOTTI BARASSI FRANCISCO RICARDO

SANZ MONICA ANALIA

BARRIONUEVO MARCIAL EDUARDO

GIZZI JOSE CARLOS

TORCIVIA GAMBETTA CARLOS FEDERICO

PACHECO MARCELA VIVIANA

VALE LUIS ALEJANDRO

MARIMONT TORRENT ANA MARIA DEL VALLE

PONTORIERO NICOLAS RICARDO

PARRA ANA CAROLINA

MALLEA MARCUCCI SONIA IVONNE

MORENO GONZALEZ MARIA GISELLE

ZAPATA FEDERICO EMILIO

MARCHESI CRISTIAN ALEJANDRO

NADAL MARIA BELEN

REBOLLO SEBASTIAN

NAZARA SERGIO AMADO

ANZORENA FABIANA BEATRIZ

PENIZZOTTO BACHA ANDRES EMILIANO

VARELA MARIA FERNANDA

PIZARRO VERONICA NATALIA

QUIROGA MARATTA CARLOS ANTONIO

SALINAS JORGE GUSTAVO

BIANCHI CECILIA ALEJANDRA

DURAN HERNANDEZ NESTOR REINALDO

GUTIERREZ SANDRA MARCELA

TRUJILLO PEREZ ANHELI

TEJADA SONIA NIDIA

RAMIREZ ROBERTO WALTER

CORRALES RICARDO ADRIAN

VILLALOBOS GODOY EDUARDO FABIAN

MARTINEZ MARIA GEMA

CHALES MIRIAM MABEL

CHIFFEL GABRIELA MELISA

BUSTOS GARCIA MARIO ARIEL

RODRIGUEZ IVANA ESTER

DIAZ OLGA VALERIA

PAULIELLO ROBLES NORA MARIA DE FATIMA

MANRIQUE COBOS FERNANDO ANDRES

CARRERA PEDROTTI MARIANO DANIEL

MANZANO MARIA FERNANDA

LACIAR REYNOSO DANIEL HERNANDO

GARCÍA CASTRILLÓN JUAN MANUEL

MARTIN CASTRO GUILLERMO DARIO

PAEZ TEJADA GEMMA DE LAS MERCEDES

OTIÑANO MERLO ROBERTOD ARIEL

UZAIR MOHAMED NASSER

AGUERO VICTORIA ERICA NATALIA

MERGO HUGO ALFREDO

MAS MULET JULIO CESAR

FERNANDEZ MAXIMILIANO ARIEL

PLATERO SERGIO FABIAN

BATALLER MARIA FLORENCIA

GOMEZ GRACIELA ADELA

PACHECO VIRGINIA INES

ROBLEDO JUAN MANUEL

ALANIS JORGE DIEGO

LEVEQUE SANDRA

DIAZ ALEJANDRO GASTON

CARBAJAL SILVIA DEL CARMEN

MESTRE VANESA DEBORA

MOLINA DIEGO RAÚL

CORREA PATIÑO LOURDES YANINA

AVILA TEJADA RAUL ALEJANDRO

PALACIOS GONZALO JAVIER

TRIGO LUCERO HUGO ARIEL

FERNANDEZ TORRES CARLOS MIGUEL

OLIVERA BALDERRAMO JOSÉ PASCUAL

DEL CARRIL GUILLERMO LUIS

ROMERO MEGLIOLI SILVANA ROMERO

ROCA RENATO DARIO

MATUS AHUMADA CARLOS EDUARDO

VEDIA MAXIMILIANO

ESPEJO NATALIA ANTONIA

BARBERA EUGENIO MAXIMILIANO

SANCHEZ QUIROGA FERNANDO JAVIER

PEÑA ÁNGEL DANIEL

BERNALES MARIELA SILVANA

GIL DELFINA GABRIELA

OIENI FABRICIO JUAN

CORIA OLIVARES VANESA FERNANDA

SAMAT JORGE LUIS

MARTIN CLAVEL GUSTAVO FABIAN

ORELLANO CARLOS DANIEL

SALAS SANCHEZ MARIA VICTORIA

MUT PATON RUBÉN ANDRÉS

LECCHI SAENZ VALENTINA BEATRIZ GEMA

BAIGORRIA EMMA CAROLINA

ALTAMIRA GALEONE MARIA LAURA DEOLINDA

NUÑEZ MARIA LAURA

VARGAS YANIRE MARIA

MONTILLA MARIA ADRIANA

ACOSTA FACUNDO ORLANDO

DE LOS RIOS PIOLA MARIA CRISTINA

PELLIZA GUILLERMO EDUARDO

BERNARD OSCAR ANDRES

PETRIGNANI CAMARGO FEDERICO JOSE

ARANCIBIA LEONARDO RAUL

VILLALBA LEONARDO NELSON

CAÑAMERO MARIA CECILIA

VARGAS CLAUDIA

AGUIAR GUAZZORA DORITA ANGELICA

SAFFE SPESIA MARCELO LUIS

FILI ALEJANDRA

SIREROL MARIA FERNANDA

CABALLERO RAMÓN ALBERTO

SEGUI IRRAZABAL MERCEDES TERESA

ROMAN BARON LIDIA ANDREA

COLL ROMINA

OLIVERA ROBERTO CARLOS

ROMAN BARON MARIA BELEN

LEON PABLO LEONARDO

GONZALEZ LOPEZ MARTIN FRANCISCO

CARDOZO MARÍA DEL PILAR

AGUIAR JORGE AUGUSTO

ZARATE MONTAÑA NAHUEL ALFONSO

CONTE GRAND MARIA GABRIELA

SALA SARMIENTO CRISTIAN MARTIN

CASTRO FERNANDEZ ADRIANA CARINA

AGUIAR PACHECO JAVIER EDUARDO

BOGNI MAGGIO JUAN ANTONIO

FALCON SILVIA MABEL

DE LA FUENTE GUSTAVO

HERRERO SERGIO OMAR

QUIROGA ASENCIO ALICIA BEATRIZ

HEREDIA GUILLERMO ALBERTO

RIVEROS EDUARDO DANIEL

LEITES MALDONADO MARÍA GABRIELA

OROPEL OSCAR SANTIAGO

ECHEGARAY FERNANDO RAMON

SALA SARMIENTO LUIS ADRIAN

LOPEZ ALARRACIN GUILLERMO ESTEBAN

DEL CARRIL MARCELA CLAUDIA

LIBERMAN DULIO IVAN

POSLEMAN CUMELLA ESTELA IRENE

NICOLIA FRANCISCO

RAMOS ROJAS RUTH GABRIELA

TORIONI SANTIAGO JESUS

OLIVERA LEGLEU JORGE ANTONIO

EDER MARTIN ALEJANDRO

YANARDI ATILIO SEBASTIAN

SAFFE DUARTE VERONICA VANESA

VERDEGUER LAURA SOLEDAD

RODRIGUEZ ANDREA FATIMA

RECABARREN ZAMARBIDE VALERIA AIDA

VARGAS LUCAS JAVIER

DE LA PRECILLA ANALIA VERONICA

FERNANDEZ EDGARDO ANDRES

LOPEZ MARTI ADOLFO

CABALLERO HUMBERTO GONZALO

DOÑA SANCHEZ MARIA LUCIANA

MARTIN GONZALEZ MARIA VICTORIA

TAPIA VERA JORGE IVÁN

RICHARTE ROMERA MARISEL CECILIA

LIMA MARIA NATALI

CALDENTEY MOYA GERARDO JUAN

TEJADA OLIVARES CARLA IVONNE

 

 

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