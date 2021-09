Sergio Uñac, sobre ofrecimientos nacionales: 'Mi compromiso está acá'

"El día miércoles posterior al 12 de septiembre el Presidente me pidió conversar, yo estuve con él desayunando y conversamos situaciones que quedan en el ámbito de la más absoluta privacidad. Mi desafío esta acá en la provincia de San Juan, cuando me votaron en 2019 fue un mensaje claro, San Juan me quería en la provincia y me parece que es lo más importante, no importan los ofrecimientos, mi compromiso está acá. Por eso es que sigo codo a codo con los sanjuaninos, con los intendentes y con los que creemos que desde acá también se aporta a Nación y se construye federalismo". Así describió Sergio Uñac su situación, en medio de un clima de tensión política tras las PASO 2021 que tuvo resultados adversos para el oficialismo en casi todo el país. El nombre del sanjuanino sonó fuerte en la danza de nombres cuando se reconfiguró el gabinete de Alberto Fernández.

Ahora, Uñac describió el estado del Gobierno como "bien en general". Aclaró que no estuvo estos días por allá y contó que "recién me llamó el jefe de gabinete para mantener conversaciones", en referencia al recién asumido Juan Manzur.

"Le deseamos el mayor de los éxitos al nuevo gabinete", dijo el gobernador en rueda de prensa, en una actividad en el departamento de 25 de Mayo.

También analizó cómo se viene la campaña de cara a las legislativas. "Empecé con reuniones con intendentes analizando la situación local, con el Frente Todos, la CGT y con los presidentes de juntas, hemos hecho un repaso general el trabajo de San Juan acompañados por el Gobierno Nacional ", expresó. Al tiempo que expresó que "les agradezco a los sanjuaninos el resultado de las PASO esperamos que nos sigan acompañando en noviembre".