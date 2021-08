Piden el sobreseimiento de un reconocido represor sanjuanino

En agosto de 2014, la Justicia Federal deportaba al ex represor Horacio Páez Senestrari, quien está acusado de secuestrar, torturar y hasta involucrado en la muerte de un militante peronista durante la última dictadura militar en San Juan.

Sin embargo, 7 años de que la Policía Federal lo trajera de Bolivia a la provincia de San Juan, su defensa solicita su sobreseimiento.

La causa en la que está involucrado Senestrari, es de cuando el ex oficial se desempeñaba en el RIM 22 de nuestra provincia, donde tenía el grado de capitán.

El ex oficial también figura en la causa por la muerte de Nicolás Alberto Farías, un joven de 23 años que fue secuestrado el 17 de agosto de 1976, torturado y asesinado en la comisaría de Zonda.

Ahora, su defensa pide que el ex represor sea sobreseído por "incapacidad sobreviniente". Es decir, que ya no sería capaz de tolerar el proceso judicial en su contra.

En el Boletín Oficial de San Juan, con fecha 19 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de San Juan solicita "publicar edictos durante (3) días" y así dar a conocer a las personas que figuran como víctimas en la causa contra Senestrari, sobre la petición de la defensa.

Así las cosas, las víctimas tendrán 5 días desde la publicación del último edicto, para "manifestarse al respecto".

En la extensa causa que involucra a Senestrari, entre otros miembros del RIM 22, están como víctimas el ex gobernador y actual diputado Nacional, José Luis Gioja. También el ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, Hugo Ricardo Bustos; el ex senador César Gioja; el ex intendente de Rivadavia, Elías Alvarez; el gremialista Enrique Faraldo y el juez de la Corte Abel Soria Vega. legal.