Las claves de la visita de Alberto a San Juan: fuerte contra la oposición, un guiño a Uñac y dos anuncios

El presidente Alberto Fernández visitó San Juan por segunda vez en el año. Previo a las elecciones, la gira del primer mandatario no pasó inadvertido. Si bien no habló con la prensa, ofreció un encendido discurso en el que no faltaron definiciones políticas fuertes y en el cual dejó apoyo explícito al gobernador Sergio Uñac luego de que su par riojano pidiera que los sanjuaninos compartieran los recursos generados por Josemaría.

Macrismo cero

Fernández destacó la figura de Sarmiento al inicio de su discurso, a quien definió como un promotor y defensor de la educación pública. Por otro lado, recordó que Sarmiento junto a él son los únicos presidentes que tuvieron que atravesar una pandemia.

Luego, gran parte de sus palabras estuvieron dirigidas a Juntos por el Cambio. Sus frases fueron fuertes. Dijo que no se fue de vacaciones ni un solo día por la crisis de la pandemia. Delineó una línea temporal, en la que marcó cómo fue el trabajo durante la pandemia. Alberto confesó que se vacunó primero para que los argentinos "estén tranquilos" porque hubo una fuerte campaña contra las vacunas que Argentina gestionó.

Dijo que además de gestionar en tiempos de pandemia, tuvo que gestionar con las bases de un país en el que se imponía la lógica de mercado. "La salud, ni la vivienda es un problema del mercado, es un problema del Estado. Que nada nos haga olvidar lo que vivimos hasta el 2019", apuntó, en un tono discursivo similar al de la vicepresidenta Cristina Fernández.

También fue fuerte contra el trato con el FMI del anterior gobierno. "Antes de pagarle al Fondo, tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina. Unos vivos ganan mucho y millones de argentinos pierden. Busquen con lupa, no van a encontrar cuentas en Caimán, ni amigos que se benefician con la obra pública, ni con parques eólicos", indicó fuertemente.

Apoyo a Uñac y dos anuncios

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, armó un gran revuelo luego de que dijo que los sanjuaninos debían ser solidarios y repartir las ganancias de Josemaría. El proyecto minero, ubicado en Iglesia, es una de las grandes apuestas nacionales en términos de inversión. El gobernador Uñac fue el primero que se refirió al tema en forma contundente y dijo que no había nada que repartir.

En la visita a San Juan, el Presidente mostró un claro apoyo a la provincia y reforzó sus dichos privados al primer mandatario provincial en su discurso en la Quinta Nazareno. "Amo a La Rioja y amo a la Constitución y la Constitución es muy clara: los recursos naturales son de las provincia", indicó.

Por último, le mostró su apoyo a la política minera que se desarrolla en San Juan. "La minería cuando se desarrolla con licencia social es muy buena", cerró.

Las buenas noticias que quedaron para San Juan fue por un lado la construcción de un barrio para trabajadores textiles y por el otro, la edificación de nuevos complejos habitacionales para afiliados de otros sindicatos, revitalizando esta forma de construir viviendas.

Pancartas peronistas

Hubo poca militancia debido a las restricciones propias de la pandemia. En Pocito, en Rawson y también en Rivadavia, territorio en el que está al frente Juntos por el Cambio. Justamente en este departamento se colocaron una serie de carteles con frases peronistas, entre ellas "la única verdad es la realidad".