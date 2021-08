Qué responden sobre género las candidatas de todas las listas que compiten en las PASO

El 12 de septiembre los argentinos se expresarán en las urnas por primera vez en el año. En San Juan, se eligen tres diputados nacionales. Se presentan cinco listas y solo en la izquierda habrá internas para definir candidatos. Tiempo de San Juan contactó a las mujeres que encabezan las fórmulas del Frente Todos, del Frente Juntos por el Cambio, de Consenso Ischigualasto, del MST y del Frente de Izquierda para conocer qué opinan sobre temas relacionados al género, mujer y diversidades.

1- Cómo evalúa las políticas públicas nacionales orientadas a mujeres y diversidades?

2- Cuál considera que es la legislación más importante en materia de derechos para las mujeres que se haya aprobado en el Congreso en los últimos años y por qué?

3- Qué propuestas llevará al Congreso para ampliar derechos de mujeres y diversidades?

Las respuestas

-Fabiola Aubone

1- El gobierno nacional desde el inicio de su gestión ha trabajado para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Desde esa óptica le dio rango ministerial y creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, tratando de dar un mensaje político para toda la sociedad. Este ministerio avanzó fuertemente en la implementación de políticas públicas vinculadas por un lado a la erradicación de toda violencia contra la mujer y los colectivos LGBTQI+. Por otro lado, trabajó en programas que tienen que ver con la autonomía y la independencia económica de las mujeres y las personas LGBTQI+.

No puedo dejar de mencionar la implementación de centros de atención para mujeres y personas del colectivo LGBTQI+, el Plan Nacional de acción contra las violencias por motivos de género entre otros programas que se dieron a lo largo de este año y medio, con pandemia inclusive, sectores que quizás han sido los más golpeados por la pandemia. Pero nos falta mucho para caminar y recorrer. Gracias a la aplicación de la Ley Micaela se capacitó a funcionarios y empleados estatales sobre la violencia de género. Otro ejemplo es que este año se sancionó la ley cupo laboral travesti trans y transgénero en Argentina, que destina un 1% de las vacantes de la Administración Pública Nacional, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas de dicho colectivo.

2- Es muy difícil ponderar una por sobre otra. Pero hay una ley fundante de estas políticas públicas. Toda legislación aprobada en el Congreso en los últimos años es producto de luchas históricas de mujeres que han tenido claro cuál era el lugar que debe ocupar la mujer, donde tenía que manifestarse, cómo trabajar, y lo fueron haciendo para lograr estas grandes conquistas legislativas que nos permitan desarrollarnos en sociedad. Hace varios años, una de las leyes que fue como el puntapié inicial y deriva a la creación de otras normas, es la Ley 26.485 (Ley de Protección Integral de la Mujer) sancionada en el año 2009.

Después se sumaron otras leyes que complementan y vinculan la temática de género, pero también nos permiten ir pensando en otras cosas. Esta ley implicó la progresión y ampliación de derechos y sanción de otras leyes derivadas. Podemos mencionar que en su Artículo 4° define la violencia contra las mujeres y provoca la apertura a la discusión sobre diferentes tipos de violencia generando fundamentalmente la reflexión social de que a pesar de los tipos y modalidades que la ley trae incorporados podemos seguir discutiendo en los ámbitos donde todavía la mujer sufre violencia. Y como agregar o sumar en estas legislaciones, cómo mejorarlas para poder erradicar la violencia de todos los ámbitos donde la mujer se desempeña.

Tenemos la ley de cupo femenino en la participación artística, la ley Micaela, la ley de acoso callejero, las modificaciones al código civil, todas legislaciones y es importante aclararlo, presentadas impulsadas y aprobadas por los representantes del Frente de Todos.

3-Pienso que incorporar la perspectiva de género en cada una de las leyes que surjan en el Congreso de la Nación de manera transversal, es el gran desafío que tenemos por delante en el próximo Congreso donde vamos a estar en paridad hombres y mujeres. Empezando, por ejemplo, por el Presupuesto Nacional, desde el Ministerio de Economía vienen trabajando muchísimo con todos los ministerios, de la nación y de las provincias, en tener perspectiva de género a la hora de elaborar la parte programática para realizar presupuestos nacionales y provinciales. Creo que es una de las leyes más duras y más importantes, que nos marca el accionar y la ruta de cada provincia y del país durante un año y dónde debe estar inserta la perspectiva de género. Además tenemos la ley de financiamiento del sistema nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que en su artículo tercero incorpora el objetivo de propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de mujeres y la población LGBTQI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico y tecnológico.

Pero también creo que deberemos trabajar de la misma manera, transversalmente, en la legislación que tenga que ver con todo lo atinente a la participación de la mujer en aquellos sectores fuertemente masculinizados, donde podremos demostrar que las mujeres tienen la misma capacidad que los varones para desempeñar esas tareas y dar igualdad en la sociedad de manera completa e integral. Por ejemplo podemos hablar del transporte en todas sus modalidades y en todos sus formatos donde las mujeres empiezan de a poco a trabajar y levantar la voz diciendo que están ahí y que pueden hacerlo bien y aportar un plusvalor a su tarea. Para todo esto debemos trabajar desde el Congreso para generar políticas públicas con perspectiva de género y leyes con perspectiva de género de manera transversal.

-Susana Laciar

1-Las políticas públicas que se han adoptado en los últimos años referente a mujeres y diversidad más que nada han estado apuntadas a acompañar a quienes viven situaciones de violencia, sin embargo la violencia de género es un flagelo que debe ser eliminado, condenado y desterrado de la sociedad pero no es la única problemática que afecta y denigra a las mujeres. Hay muchas otras problemáticas que no están del todo visibilizadas, no existe un diagnóstico certero sobre esas problemáticas, por eso no hay políticas públicas integrales referentes a ellas.

2-Considero que es importante la ley de paridad, ya que nos puso en un plano igualitario de derechos y obligaciones y también la Ley Micaela, que impuso un cambio cultural que con el tiempo va a redundar en beneficios. Pero, insisto que si solo entendemos que cuando nos referimos a la problemática mujer nos referimos solo a la violencia de género, nos quedamos con una mirada importante pero acotada. Hay muchas otras problemáticas que la mujer sufre y frente a lo que hay un diagnóstico certero. Falta mucho para trabajar en la igualdad de derechos y obligaciones y para ello sería importante una base de datos que nos permitan elaborar políticas públicas a largo plazo.

3-Cuando fui diputada provincial presenté un proyecto para crear un observatorio de género con el fin de confeccionar programas de intervención en pos de la igualdad de género y la creación de un instituto que elaborara un sistema de indicadores para diagnosticar la real situación de disparidad que la mujer vive en muchos de sus roles sociales y de esa manera, elaborar programas sustentables que atacaran de fondo la problemática de la igualdad de género. Para legislar políticas públicas que sean sustentables a largo plazo, hay que tener datos, base científica y de esa manera yo pretendo legislar y trabajar.

-Susana Ocampo

1-Las políticas públicas nacionales están orientadas a las mujeres y las diversidades pero hay que conseguir las herramientas para cumplirlas porque las mujeres a diario en este país sufren violencia de todo tipo, de género, acoso laboral y policial y hasta corrupción. Tenemos políticas públicas, sí pero no se usan.

2-Hay una ley muy importante, la Ley 27.501, que se incorporó para proteger integralmente a las mujeres y terminar con prácticas nocivas para la mujer. Esa me parece la más destacada.

3-Últimamente la mujer está siendo más reconocida en distintos niveles, tratando de equiparar las tareas con los hombres y eso es relevante. Pero las leyes aprobadas desde el 14 de junio del 2018 de igualdad de las mujeres y géneros diversos no se cumplen, hay mujeres trans que terminan prostituyéndose porque no pueden conseguir trabajo digno. Nosotros tenemos herramientas para ellas, hoy de la mano de gente corrupta terminan negociando con ellas. La otra propuesta tiene que ver con las denuncias, veo que hay una gran desconexión entre la denuncia y la acción de la Justicia, tiene que haber un eslabón que ayude a la mujer porque se encuentra sola hasta la llegada de la protección. Se encuentra sola hasta que llegue la ayuda y a veces las matan en esa espera, hay que implementar una legislación que involucre a las comunidades.

-Mary Garrido

1-Nosotros venimos insistiendo con que es muy necesario un aumento inmediato de presupuesto destinado a combatir la violencia de género porque el actual es absolutamente insuficiente para garantizar la prevención y la asistencia integral que necesitan las víctimas, que son mujeres y también son las más afectadas por la desocupación. Acompañado de esto sería también un plan de primer empleo juvenil, sin precarización y con todos los derechos.

2-Realmente son más que nada un relato, altisonante, con grandes títulos o encabezados pero que no terminan de resolver los problemas gravísimos que sufrimos las mujeres en relación a los hechos de violencia. Por ejemplo, está el programa "Acompañar" que son 21 mil pesos por seis meses. ¿Alguien puede creer que con menos de la tercera parte de lo que significa una canasta familiar, una mujer con algún hijo probablemente que que tenga que irse de su hogar, puede llegar a tener autonomía?. Opinamos que no. Por eso es tan necesario también un presupuesto de emergencia, para la construcción de casas refugio y creemos que hay que hacer campañas de prevención, garantizar la asistencia psicológica y jurídica a las víctimas de violencia. Entonces menos relato y más hechos concretos.

3-Creemos que es, absolutamente, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que nos costó inmensas movilizaciones y una ola verde que logró finalmente, aunque con recortes y con limitaciones, extender derechos acerca de la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Además es un hecho histórico porque era una deuda de la democracia y también porque es un paso fundamental en la decisión autónoma de la mujer sobre su cuerpo. Las mujeres no somos incubadoras y, mucho menos obligadas, hay embarazos que no son deseados y la ley viene a cumplir con ese derecho de las mujeres de tener la autonomía de decidir sobre su propio cuerpo.

-Gloria Cimino

1-Creo que las políticas públicas no terminan de resolver la situación de las mujeres hoy. Si bien hay varias leyes de los últimos años que han sido de ampliación de derechos, lo cual es producto de muchos años de lucha de las mujeres y del colectivo LGBTIQ, estas leyes no han sido acompañadas de presupuesto concreto para lograr efectivizar sus objetivos. Leyes tan necesarias de que se cumplan, como la 26.485 contra toda forma de violencia hacia las mujeres, todavía no cuenta con el presupuesto necesario para su implementación real.

La Ley de Educación Sexual, sin aplicarse de forma efectiva en todas las escuelas, demuestra que no hay una decisión política por parte del Gobierno de aplicar leyes que ellos mismos votaron. La Ley de Cupo Laboral Trans, una de las últimas leyes que, en mi opinión, debe ser aplicada con carácter urgente en el marco de reparación histórica, está en veremos en nuestra provincia, con la excusa de si se adhiere o no.

2- Es la ley que legisla por la interrupción legal del embarazo que fue un gran triunfo del movimiento de mujeres y la ola verde. Poder garantizar la libertad de decidir sobre sus cuerpos a las mujeres y evitar la muerte por abortos clandestinos de cientos de ellas. Es un ejemplo que pone a Argentina como ejemplo en Latinoamérica, igualándonos a países avanzados en cuanto a reconocimientos de derechos de las personas.

3-Quiero hacer notar que, si bien tenemos varios problemas y necesidades como es la igualdad salarial, como es un real reconocimiento en la jubilación de las amas de casa. Hay un problema que es importante que es el presupuesto. Como legisladora pelearía para que realmente figure en el presupuesto, lo necesario para que las leyes ya conquistadas sean realmente cumplidas y llevadas a la práctica y puedan amparar a tantas mujeres que necesitan de ellas.