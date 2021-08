Tras la salida de Rossi de Defensa ¿qué pasará con la sanjuanina Daniela Castro?

La interna en Santa Fe está más que agitada. Por un lado, se presenta el candidato del gobernador Omar Perotti, Marcelo Lewandowski y por el otro, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. El presidente Alberto Fernández les pidió a todos los candidatos que dejen sus puestos para dedicarse a la campaña. Con la salida de Rossi de la cartera, se generaron dudas respecto de la continuidad de la sanjuanina, Daniela Castro, en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Industria de la Nación.

La caucetera no hace declaraciones a la prensa pero tiene una agenda muy movida para esta semana. Incluso, el miércoles 4 de agosto estará en Jáchal, en la planta de fabricaciones militares, donde encabezará una serie de inauguraciones.

Hasta el momento, no se sabe quién ocupará el lugar que dejó vacío Rossi, por ende no hay certezas respecto de los posibles nombramientos y remociones que se podrían desencadenar con la llegada de una nueva persona al ministerio que controla las fuerzas de seguridad del país.

Lo que sí se sabe es está a disposición del Presidente la renuncia de todos los miembros del Ministerio y que será quién encabece esta cartera quien decidirá cómo proceder. Por el momento, no hay alteraciones en las agendas y hay en el equipo de la ex legisladora mucho optimismo respecto de su continuidad en el puesto. Es que muchos creen que no habrá descabezamientos completos en el complejo organigrama de la cartera.

Castro renunció su banca en la Cámara de Diputados para asumir en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Industria de la Nación. Lo último que posteó la funcionaria nacional sobre Rossi fue un video de su despedida, al que tituló: "Gracias compañero".