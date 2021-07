Consenso Ischigualasto critica a Juntos por el Cambio pero insiste en que deben unirse

El 14 de julio venció el plazo para la presentación de frentes de cara a las legislativas de 2021 y en San Juan quedó la oposición dividida en tres grupos: Juntos por el Cambio, Consenso Ischigualasto y el Frente Izquierda. No obstante, en Consenso Ischigualasto creen que hasta el 24 de julio, cuando vence el plazo para la presentación de listas con precandidatos, tienen tiempo de unirse e insisten con ser aceptados por el orreguismo que ya les cerró la puerta varias veces.

Quien habló en profundidad del tema este viernes es José Peluc, referente de Consenso Ischigualasto que componen ADN y Cruzada Renovadora, que es quien quedó en el ojo de la tormenta por parte del frente que lidera Marcelo Orrego con Producción y Trabajo en sociedad con el PRO, UCR, Actuar y Dignidad Ciudadana. A él apuntaron como obstáculo para la unión de la oposición, por ser titular de una repartición nacional, ENACOM, y endilgarle que responde al Gobierno de Alberto Fernández.

Pero Peluc acaba de renunciar y dijo que “nunca me imaginé que esta chicana del lugar que ocupa una persona podría ser problemático para esto, pero se les dijo ‘él renuncia’ y fue igual. Ahora van a seguir chicaneando con lo mismo, lo que no quieren es unirse”, aseguró en diálogo con Radio Sarmiento. “Si hace falta me quedo en mi casa en la campaña”, aseguró.

Según dijo el dirigente, aún se pueden inscribir anexos dentro de las actas de constitución de frentes y “modificar lo que haya que hacer”, ya que las alianzas están presentadas pero no aprobadas todavía.

Peluc dijo que esperan el llamado de Juntos por el Cambio.

“Lo único que están haciendo es entreteniéndonos en los medios”, criticó Peluc al orreguismo. Aseguró que Fabián Martin “nos está convocando, ayer nos llamó para juntarnos y después nos volvió a llamar diciéndonos que nos olvidemos de eso, nos llamó para que abriéramos el dialogo, para podernos juntar a lo que dijimos que sí inmediatamente”.

Consultado Orrego por Tiempo de San Juan, dijo que el obstáculo para unirse era que Peluc estaba en un cargo nacional. Pero según Peluc, buscan excusas y fueron los mismos sanjuaninos los que llevaron a la mesa nacional de Juntos por el Cambio una captura de un posteo antiguo en las redes de Peluc que criticaba a Patricia Bullrich. “Lo llevaron como prueba ellos para que no les exijan unirse”, dijo Peluc.

Reconoció que “yo prácticamente no escribo en las redes sociales pero una vez repliqué ‘este porrón quien lo paga’. Si el problema es lo que publica un dirigente que no va a ser candidato no lo entiendo, ¿ quién no escribe cosas? Enrique Conti en 2003 lo trató a Basualdo de ‘vendedor de lavandina’ y mire si están juntos hoy”.

Peluc dijo que trabaja en Consenso Ischigualasto -la lado de Martín Turcumán- y hará lo que sea necesario. “Yo no soy presidente, si el frente se unifica y hay que trabajar para eso lo haré. Más allá de las ganas creo que es necesario unirse. Si hace falta me quedo en mi casa en la campaña”.

Y remarcó: “Sí hay que juntarse, más allá de los planteos. Porque es la única forma de que el oficialismo no tenga la mayoría absoluta en el Congreso, las diferencias las podemos dirimir en las PASO. Hasta el 24 hay tiempo”. Agregó: “si restamos un diputado acá, uno allá, sigue el equilibrio de poderes”.

Y enfatizó: “vamos a dejar demostrado que hicimos todo lo que teníamos que hacer para no darle la mayoría al Gobierno”.