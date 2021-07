Volvió el Conectar Igualdad y habló Cristina: “En el 2015 éramos más felices”

El plan Conectar Igualdad retoma fuerza tras ser discontinuado por la administración de Mauricio Macri.

Presentación del programa Conectar Igualdad Lomas https://t.co/GBQRagJsvP — Mun Lomas de Zamora (@MunicipioLdeZ) July 1, 2021

Hoy se entregaron 10.000 tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada en Lomas de Zamora, y la oradora principal del acto fue Cristina Fernández de Kirchner. A su lado tomaron protagonismo el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de la ciudad, Martín Isaurralde.

Estamos en el parque Eva Perón con @CFKArgentina, @Kicillofok, @magariovero y Agustina Vila, directora de @BAeducacion, en la presentación de Conectar Igualdad Lomas.



A través de este programa entregaremos 10.000 tablets a alumnos y alumnas de 6° grado.#ConectarIgualdadLomas pic.twitter.com/aMokK7vFcl — Martín Insaurralde (@minsaurralde) July 1, 2021

En un acto vaciado de albertismo, la Vicepresidenta revivió la impronta estética y de comunicación de actos pasados, durante su gestión, con videoconferencias y rodeada de sus dirigentes más cercanos.

Yendo a Lomas junto a @Kicillofok para acompañar al intendente @minsaurralde que hoy entrega, en el plan “Conectar Igualdad Lomas”, 10.000 tablets a niños y niñas de 6to grado. Hoy, hace exactamente 6 años, entregábamos la netbook 5 millones del Plan Conectar Igualdad. Orgullo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 1, 2021

En referencia al plan para entregar computadoras a estudiantes, CFK destacó que "hubieran sido muy distintas las clases virtuales si hubiera seguido el plan", al que consideró una “verdadera revolución”.

¡Qué forma de correr el arco! ¡Qué forma de desinformar! ¡Qué forma de sembrar indignación! Por qué no prueban, por una vez, acompañar al pueblo y alentar la esperanza en una situación tan difícil. De esta salimos entre todos y todas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 1, 2021

Las frases de CFK

Oposición

"En 2015 éramos más felices de lo que vino después"

"Se crean climas, se arman denuncias, esto tiene que terminar, cuando un ciudadano prende el televisor se le torna insoportable lo que se escucha. Son todas generalidades, condenas, zaraza y denuncias que redundan en una Argentina de oportunidades pérdidas, como esta de no continuar con el plan Conectar Igualdad".

“Tenemos que discutir en serio a través de propuestas y de la política”.

“Al finalizar la pandemia nos vamos a tener que sentar en serio para que ver qué es lo que hacemos. Tengo la perspectiva de que, cuando esta pandemia termine, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles”.

Los pibes

"Si todos los pibes tienen computadora es posible que haya muchos que formen empresas con las nuevas tecnologías o que descubran sus cualidades artísticas".

"Los derechos universales siempre sirven, cuanto más universales son, más se desarrolla la sociedad".

"Tenemos que tener toda la apertura, es lo que viene. Me puse a escuchar a L-Gante, soy de la generación de Fito o, como el presidente, Lito Nebbia”.

Pandemia

"Argentina ya estaba patas para arriba cuando llegó la pandemia, nos encontró endeudados como nunca".

“Va a pasar, vamos a vacunar a las argentinas y los argentinos, nos vamos a cuidar, pese a todo ese bombardeo mediático para que no se cuidaran, que no logro entender que es lo que persigue"

"En el fondo no creen ni quieren a la Argentina; en un momento pensé que era un anti nosotros, pero algunos se quieren ir y no pueden".

"Por favor, no pongamos en duda las vacunas, no pongamos en duda la ciencia"

"Que entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana, y tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala"

"Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad"

Educación Pública

"No crean que porque fueron a Oxford o Harvard son mejores o nos miran por el hombro a quienes estudian en la universidad pública".

Deuda externa

"Las grandes responsabilidades son de quienes contrajeron este crédito casi criminal"

"Entre todos, hoy, tenemos la responsabilidad de abordar este problema por la representación que nos invistió a la sociedad, pero fundamentalmente queremos escuchar a los que la contrajeron para ver cómo resolver esto".