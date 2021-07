Un ex intendente polémico desembarca en Consenso Ischigualasto y el espacio ya no busca un gran acuerdo opositor

Las negociaciones de cara al catorce de julio, fecha de vencimiento para inscribir alianzas electorales, empezaron agitadas. Incluso referentes nacionales, como la presidente de Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullrich, y el líder de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. Ambos opinaron sobre cómo debería ser el acuerdo opositor para enfrentar al Frente de Todos, con Sergio Uñac a la cabeza. Que si el Frente Con Vos, ahora bajo el nombre de Juntos por el Cambio, estaba para ir o no con Consenso Ischigualasto, otro frente que quiere ser alternativa al gobierno actual. Todo indica que la discusión está en pausa. Fuentes de la formación dirigida por Martín Turcumán dijeron que "ya está definido que no". Que no habrá un gran frente. Al menos por ahora.

Consenso Ischigualasto, que nuclea a una decena de partidos políticos locales, fue el primero en proponer al diputado de JxC y timonel de Producción y Trabajo, Marcelo Orrego, ir en conjunto para enfrentar al justicialismo y aliados. La respuesta fue un "no todavía", so pretexto de diferencias en cuanto a la actividad minera. El Pro es un defensor de la minería y en CI hay dirigentes contrarios como Diego Seguí del Gen y Alfredo Avelín, de Cruzada Renovadora.

Además, está el factor José Peluc, que es director de Ente Nacional de Comunicaciones en la provincia, un cargo ligado al oficialismo kirchnerista. Pero él ya dijo que no tenía inconveniente en renunciar si eso era un impedimento para la unidad. Con todo, no sucedió el esperado pacto.

Entonces, el grupo Ischigualasto, empezó a sumar otros aliados, algunos viejos integrantes del Frente Con Vos. El más polémico es el desembarco del ex intendente de Caucete, Julián Gil, quien estaba hace poco fue llevado a indagatoria por la Justicia sanjuanina por un caso de abuso sexual que lo salpicaba.

El lunes 28 de junio firmó el acta compromiso en nombre del partido municipal que fundó, Unidos Triunfaremos. Es la más reciente incorporación, junto con Recrear, de Narciso Ocampo, uno de los primeros integrantes de la oposición en 2009. Los dirigidos por Martín Turcumán están entusiasmados. Aventuran que son la vertiente más auténtica de los opositores, ya que también cuentan con el Pro disidente, de Hugo Ramírez. Así como con la Coalición Cívica-Ari y los socialistas.

Del lado oficialista, el martes a la noche, el presidente del Partido Justicialista y líder del Frente de Todos, Sergio Uñac, hizo saber su postura sobre que el oficialismo debe tener una interna con dos listas como forma de captar la atención de los votantes. Lo hizo en la reunión del Consejo partidario del PJ.