Hay versiones de que San Juan está a punto de comprar vacunas: qué dicen en Salud Pública local

Ante las versiones periodísticas de que el Gobierno de San Juan está a punto de cerrar contrato para comprar vacunas contra el COVID-19, convirtiéndose en la primera provincia argentina que lo logra, desde Salud Pública local dijeron que no es así.

En un medio nacional, La Nación+, se informó que "hay una provincia que parece que madrugó a todos. Es la provincia de San Juan, ahí gobierna Sergio Uñac, tienen todo prácticamente definido, tiene 1,6 millones de dosis ya listas para que lleguen al país. Pero Uñac no dice nada porque no quiere que le pase lo que le pasó a Alberto Fernández que prometió no sé cuántos milllones de vacunas que prometió en un momento y están llegando recién ahora. Hoy me decían, 'hasta que no estén acá no vamos a decir nada', porque tiene que venir la aprobación de Salud Pública y de otros organismos del Estado Argentino".

Consultado el secretario Administrativo de Salud Pública de San Juan, Guillermo Benelbaz, dijo a Tiempo de San Juan que "es una fake news, he visto la noticia, no tiene nada de atinado, lamentablemente. Me encantaría poder salir a festejar y decirle a todo el mundo que sí, pero eso por ahora no es así". El funcionario pidió guardar la cautela con este tema "para no jugar con la ansiedad de la gente".

San Juan viene haciendo gestiones hace meses ante varios laboratorios para adquirir vacunas por su cuenta, más allá de las que envía el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias dentro del programa de inmunización por la pandemia.