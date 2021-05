Un grupo político reclama la suspensión de las elecciones de la UNSJ

Este sábado, las fuerzas políticas nucleadas en Consenso Ischigualasto emitieron un documento en el que reclaman la inmediata suspensión de las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan, programadas para el 10 de junio. El pedido se suma a la incertidumbre que vive la misma institución puertas adentro. Una nota de este medio reflejó el viernes que ninguna fuente universitaria pudo confirmar cómo sigue el estado electoral. El lunes se reúne el Consejo Superior para definir un protocolo, que luego deberá ser aprobado por el Gobierno local.

El escrito presentado, firmado por el Pro disidente, ADN, Cruzada Renovadora, el GEN, la Coalición Cívica y los radicales disidentes, apunta al "grave peligro sanitario" que, según ellos, traerían los comicios universitarios. "Como contracara del aislamiento social preventivo y obligatorio, de la falta de clases presenciales y de la inmovilidad de la economía local, casi como una provocación, se ha desplegado una insólita campaña electoral en el seno de la UNSJ, con el objeto de elegir sus próximas autoridades", señalan.

"Se movilizarán más de 20.000 electores, entre docentes, estudiantes, no docentes y graduados, gran parte de ellos no vacunados por ser menores de 60 años, a raíz de la lamentable demora en la aplicación de las vacunas", precisan. Y atacan a las autoridades de la UNSJ, "quienes han embarcado en esta aventura pandémica, a toda una Comunidad Universitaria, que pondrá en grave riesgo de muerte a más de 100.000 sanjuaninos, ampliado por los efectos de los vínculos familiares bajo el mismo techo, y el cruzamiento por traslados".

Consenso Ischigualasto es la primera fuerza política territorial y ajena a la universidad que se expide sobre las elecciones en la casa de estudios. Pero también aprovechó, con un tiro por elevación, para señalar al Gobierno provincial. Según escriben, "aparentemente no advierten ´la inminente amenaza universitaria". "A través de este documento, emanado de varias corrientes políticas partidarias de San Juan, hacemos un urgente llamado a la reflexión a las autoridades universitarias y provinciales", indican los firmantes.

No obstante, existe un punto fundamental en el desenvolvimiento del acto electoral. La UNSJ es un ente autárquico y como su nombre lo indica, nacional. Y así lo entienden en el Gobierno. Fuentes ministeriales consultadas aseguraron que el tema de los comicios universitarios no fue tratado en las reuniones del Comité Covid y que la potestad es de estricta incumbencia de la UNSJ. Aunque remarcaron que sí depende del Ejecutivo local la aprobación del protocolo, del que solo tienen un boceto ya que el original no fue remitido a las autoridades.